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女人國21年七夕派對　謝佳見、鄭靚歆＆Aky到場眾星雲集

記者葉文正／台北報導

今年夏天，不只男同志有實境節目《夏日咖啡男友》可以追，女同志也有一場「夏日女友派對」可以玩。在LGBTQ領域深耕超過20年的「Lez's Meeting女人國」，選在上週末七夕辦了一場別開生面的《Stay Hot Stay Chill》主題特映會與映後party，吸引謝佳見、鄭靚歆＆Aky妻妻組等嘉賓到場，創意總監AJ王安頤也分享自己20歲那年出櫃的故事，更感謝媽媽、姊姊陪她一路走來。
▲知名女同志網紅鄭靚歆＆Aky妻妻組到場觀賞紀錄片特映會和參加派對。（圖／Lez`s Meeting女人國 ）

▲知名女同志網紅鄭靚歆＆Aky妻妻組到場觀賞紀錄片特映會和參加派對。（圖／Lez`s Meeting女人國 ）
去年「Lez’s Meeting女人國」風光舉行創20週年派對「喉嚨夢」，邀請12位在LGBTQ領域發光發熱的KOL和藝人舉辦了一場大秀；今年女人國滿21歲了，在七夕傍晚特別舉辦《Stay Hot Stay Chill 小女孩長大了：女人國的逐夢之旅 20 週年全紀錄」》紀錄片特映會，由電影《大三元》、同志家庭迷你劇集《酷蓋爸爸》導演陳怡妤執導，紀錄片中王安頤提到自己「曾經很痛苦，但沒有想放棄 」；媽媽則讚許說：「她的愛是大愛喔！ 」
▲知名女同志網紅鄭靚歆＆Aky妻妻組到場觀賞紀錄片特映會和參加派對。（圖／Lez`s Meeting女人國 ）

▲謝佳見也到場。（圖／Lez`s Meeting女人國 ）
王安頤說，自己20歲那年在下著雨的車上跟姊姊和媽媽出櫃：「其實，我從國中就感覺到自己會喜歡女生的，我不知道原因，但就是這樣。」當時家人反應平靜，只是說「妳年紀還很輕，可以再多方探索感受看看」，沒有好或壞的評斷，但這個平和的過程讓她順著心走到現在。
▲知名女同志網紅鄭靚歆＆Aky妻妻組到場觀賞紀錄片特映會和參加派對。（圖／Lez`s Meeting女人國 ）

▲女同志心中的脫口秀女神「涵冷娜」(左)擔任主持人。（圖／Lez`s Meeting女人國 ）
21年來，「Lez's Meeting女人國」從一場50個人的小艇派對，到第一場「Ladies and no gentlemen」大型派對，王安頤提到「痛苦」部分，是一步步成為老闆的過程中，跟隨著女同志派對市場的演化、紙本媒體到數位的轉型⋯⋯等，「我想要為女同志做的事越來越多，要學許多不擅長的東西、做許多我不願做的決定⋯⋯有段日子我每天滑開手機，心臟都在發抖，因為我不知道我又要面對什麼壓力與挫折」。

如今回頭看，自嘲「戀愛腦」的王安頤說：「我做這一切是為了幸福，21年來我也覺得很了不起，要好好感謝我自己。」紀錄片中現身的女星林辰唏則說：「即使她失智了，包尿布了，這個歷史都會一直在這裡，不會被取代。」兩人從林辰唏17歲還沒成為演員認識至今，林辰唏曾是女人國2008年「超時空單身派對」活動代言人，當時她是女同志的No.1偶像，王安頤觀察她在拍攝主視覺的各種放電和真性情互動：「只能說，我們都是有趣的人類。」

這場在七夕傍晚舉行的《Stay Hot Stay Chill》主題特映會與映後party，吸引許多名人驚喜到場，包括：台北市文化局局長蔡詩萍、藝人謝佳見，鄭靚歆及德籍妻子Aky；還有從泰國來辦見面會的GL《學姐愛我可以嗎（Love senior the series）》女演員Noon及Praewa、BL泰劇《暮海情深》(Sunset x Vibes)的男演員 Mos和Bank，以及平權領導人祈家威等。王安頤最後許下當導演的心願：「希望結合各方資源，創造出一部現代的台北同志都會愛情故事，反應當下的生活與同志lifestyle，當然迷人的女女CP與香汗淋漓的挑逗是一定要的！」

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