女人國21年七夕派對　謝佳見、鄭靚歆＆Aky到場眾星雲集

記者葉文正/台北報導

今年夏天,不只男同志有實境節目《夏日咖啡男友》可以追,女同志也有一場「夏日女友派對」可以玩。在LGBTQ領域深耕超過20年的「Lez's Meeting女人國」,選在上週末七夕辦了一場別開生面的《Stay Hot Stay Chill》主題特映會與映後party,吸引謝佳見、鄭靚歆&Aky妻妻組等嘉賓到場,創意總監AJ王安頤也分享自己20歲那年出櫃的故事,更感謝媽媽、姊姊陪她一路走來。



▲知名女同志網紅鄭靚歆&Aky妻妻組到場觀賞紀錄片特映會和參加派對。(圖/Lez`s Meeting女人國 )

去年「Lez’s Meeting女人國」風光舉行創20週年派對「喉嚨夢」,邀請12位在LGBTQ領域發光發熱的KOL和藝人舉辦了一場大秀;今年女人國滿21歲了,在七夕傍晚特別舉辦《Stay Hot Stay Chill 小女孩長大了:女人國的逐夢之旅 20 週年全紀錄」》紀錄片特映會,由電影《大三元》、同志家庭迷你劇集《酷蓋爸爸》導演陳怡妤執導,紀錄片中王安頤提到自己「曾經很痛苦,但沒有想放棄 」;媽媽則讚許說:「她的愛是大愛喔! 」



▲謝佳見也到場。(圖/Lez`s Meeting女人國 )

王安頤說,自己20歲那年在下著雨的車上跟姊姊和媽媽出櫃:「其實,我從國中就感覺到自己會喜歡女生的,我不知道原因,但就是這樣。」當時家人反應平靜,只是說「妳年紀還很輕,可以再多方探索感受看看」,沒有好或壞的評斷,但這個平和的過程讓她順著心走到現在。



▲女同志心中的脫口秀女神「涵冷娜」(左)擔任主持人。(圖/Lez`s Meeting女人國 )

21年來,「Lez's Meeting女人國」從一場50個人的小艇派對,到第一場「Ladies and no gentlemen」大型派對,王安頤提到「痛苦」部分,是一步步成為老闆的過程中,跟隨著女同志派對市場的演化、紙本媒體到數位的轉型⋯⋯等,「我想要為女同志做的事越來越多,要學許多不擅長的東西、做許多我不願做的決定⋯⋯有段日子我每天滑開手機,心臟都在發抖,因為我不知道我又要面對什麼壓力與挫折」。



如今回頭看,自嘲「戀愛腦」的王安頤說:「我做這一切是為了幸福,21年來我也覺得很了不起,要好好感謝我自己。」紀錄片中現身的女星林辰唏則說:「即使她失智了,包尿布了,這個歷史都會一直在這裡,不會被取代。」兩人從林辰唏17歲還沒成為演員認識至今,林辰唏曾是女人國2008年「超時空單身派對」活動代言人,當時她是女同志的No.1偶像,王安頤觀察她在拍攝主視覺的各種放電和真性情互動:「只能說,我們都是有趣的人類。」



這場在七夕傍晚舉行的《Stay Hot Stay Chill》主題特映會與映後party,吸引許多名人驚喜到場,包括:台北市文化局局長蔡詩萍、藝人謝佳見,鄭靚歆及德籍妻子Aky;還有從泰國來辦見面會的GL《學姐愛我可以嗎(Love senior the series)》女演員Noon及Praewa、BL泰劇《暮海情深》(Sunset x Vibes)的男演員 Mos和Bank,以及平權領導人祈家威等。王安頤最後許下當導演的心願:「希望結合各方資源,創造出一部現代的台北同志都會愛情故事,反應當下的生活與同志lifestyle,當然迷人的女女CP與香汗淋漓的挑逗是一定要的!」