侄子再揭拆夥羅時豐主因！　被爆「AB合約」火大駁斥了

▲羅時豐和侄子終止合作。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王羅時豐2020年成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，和製作人侄子張敏慎的互動成為特色亮點，不過他日前卻發聲明切割原團隊，所有影片全下架，未來只會出現在外甥經營的全新頻道「大牛比較懶」，「羅時豐DL.不務正Ya」YT頻道也正式更名成「不務正ya.侄子出租中」，更傳出有「AB合約」問題，對於眾多揣測，侄子張敏慎繼稍早發聲後，也再度駁斥有「AB合約」問題。

侄子張敏慎透過律師發聲明表示本人與羅時豐先生、不務正業娛樂有限公司因生涯規劃不同，經雙方溝通後，決定終止對於YouTube頻道「羅時豐 DL.不務正 Ya」合作關係，「於113年8月13日，有媒體報導本人因AB合約問題，而遭羅時豐先生切割云云。然查，不僅羅時豐先生已澄清無AB合約之問題。」

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他強調：「本人與不務正業娛樂有限公司合作經營 YouTube 頻道『羅時豐DL.不務正Ya』時，本人亦非負責廠商洽談合約或收受合約款項之事務，更遑論有AB合約問題，媒體報導本人涉有AB合約問題，顯為子虛烏有。」最後更鄭重表示：「本人鄭重澄清絕無AB合約之事,亦祈請其他媒體朋友切勿再傳播本人涉有AB合約問題，毋任感荷。」

