蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前開除資深員工蘿拉，事後也拍片透露對方利用AB合約詐財8位數，消息曝光後引發各界討論，最近頻道「大頭佛工作室」上傳新片，慶祝頻道突破20萬訂閱，員工們除了回答粉絲提出的問題之外，同時也透露，蘿拉在職時曾做出一件事惹怒蔡阿嘎，讓他忍不住怒摔東西。

▲蔡阿嘎日前宣布開除蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

影片中，面對有網友提問，蔡阿嘎是否曾對員工大發脾氣或嚴厲斥責，其中一名員工坦言，蔡阿嘎確實曾經對前員工蘿拉生氣，甚至在氣憤之下摔破一個箱子。據員工回憶，事件的起因是蘿拉曾在工作中要求廠商提供飲料，但數量卻超出合理範圍，「10杯就算了，送了80杯。」

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▲大頭佛工作室員工回應網友的提問。（圖／翻攝自YouTube／大頭佛工作室）

事實上，蔡阿嘎最近拍片模擬知名脫口秀《狗屎寫手》，以蘿拉事件寫成地獄段子自嘲，大頭佛在耳機裡說出「她從我身上騙走了上千萬」，沒想到蔡阿嘎脫口：「那個前員工啊，從我身上騙走了3000萬。」大頭佛立刻提醒：「上千萬」，他才驚覺自己說溜嘴，爆出被騙走的真實金額，當場傻眼說：「哦是上千萬！靠X講出來了！」

▲員工透露蔡阿嘎曾對蘿拉發脾氣。（圖／翻攝自YouTube／大頭佛工作室）

此外，蔡阿嘎日前在頻道上傳新片透露自己和老婆二伯替蘿拉整理辦公室以及員工宿舍，並將對方的私人物品打包後寄回老家，且表示運費他自行吸收。不料，蔡阿嘎在一邊打包的過程中發現，愛馬仕紙袋、壓在電腦桌墊底下、消失許久的合約，被遺忘的報價單、以及用他名義去跟廠商索討的公關品。為此，他忍不住酸蘿拉：「跟廠商要一堆公關品，結果也沒去做公關，不知道在幹嘛？」