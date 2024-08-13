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獨家／不只籃籃有桃花　短今宣布今年一定要結婚！

記者葉文正／台北報導

兄弟象Passion Sisters成員短今（胡馨儀）日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，透露國小就被叫短今，卻不被接受，她透露：「進球隊老闆有叫我改名，但我不想改，我覺得我是來工作，來跳啦啦隊，名字不重要。」堅持做自己，她也表示，已經到適婚年齡，今年一定要嫁出去。

▲短今專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲短今個性直接又衝動。（圖／記者林敬旻攝）

短今身高達到173公分，在啦啦隊中屬於「高妹」等級，不過她自認籃球打得很不好，唯一自豪的是，躲避球打很好，「我高但是超會躲，還幫班上打到冠亞軍賽，我就是超會躲。」

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▲短今專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲她是高妹，但付出更多努力。（圖／記者林敬旻攝）

而她隊服背號選擇23號，據她解釋是除了9月23日生日外，熱愛的球星彭政閔也是23號。

▲短今專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲她希望今年結婚。（圖／記者林敬旻攝）

雖然高挑美艷身材好，但短今也透露困擾：「我高，看起來就大隻，跟其他女孩比起來，有人比較嬌小，我就很像是巨人，上次阪神虎來，剛好有女孩在我旁邊，底下很多人留言，說我很壯很大隻，即便不舒服，也慢慢習慣這件事情。只是跳舞真的比較難，配合拍子的話要更用力更快，才能跟嬌小隊友同時到位，每次學新的舞蹈時，都會特別練到半夜，只為了跟上拍子。」

▲短今專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲短今好身材卻總是遇到渣男。（圖／記者林敬旻攝）

短今也認為，個性比較傻大姐，做事容易衝動，讓人激不得，「也有人要我跳懸崖，我真的差點去跳。國小時曾經有同學激我，敢不敢從高台上跳下去，我看高度有點高，但不想輸就跳下去，導致椎間盤突出，下半身沒有知覺，晚上尾椎很痛，不斷回診中醫治療，求醫半年才好。」

▲短今專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲短今喜歡靦腆男。（圖／記者林敬旻攝）

她也透露高妹身材有被盯上：「我算是有插曲，加入啦啦隊時是全隊最高，聽說我身高太突兀，本來想要一年就要把我踢掉，覺得我不會跳舞，希望我離開球隊，後來我很認真工作，證明我可以留在這裡。」也順利為球迷服務至今。

對於斜槓人生，她說啦啦隊跟演藝圈都很喜歡，「我的生活不能一成不變，但最愛小S節目，因為製作單位給的的內容，跟現場問的完全不一樣，去《全員請上車》勝負欲很強，很拼命。比較困難，對於益智類節目有障礙，小腦不好，也少聽華語歌，要猜題答不出來，因為平常較多是聽韓流，或是英語歌，從很久就看韓綜，才聽韓文歌，覺得綜藝節目都很有趣。」

短今自認不擅長社交，想找男友也要靠朋友：「朋友一直幫我介紹，交往過的渣男男友也是朋友介紹，那個最壞，是韓國男友，在日本念書，透過朋友手機視訊過，結果開始聊天後，他很會講甜言蜜語，說要結婚，我就想我即將是要嫁去住日本的韓國人了，後來問我月薪多少，問我可不可以養他，說養他一個月要5萬元，他還說我要飛來台灣，後來我就找兩好友去日本，當天見面吃飯，介紹的朋友問他感覺，他竟然說三個女生都可以，還說要帶我們去夜店玩，我說當天下午才到日本，很累不想去，他就大發飆，沒有聽他話，隔天又說要去迪士尼玩，還要去夜店玩，玩到晚上十點多，我又沒有跟他出去，他就不想理我，雖然他很高，也沒有特別帥，兩禮拜後，他就失蹤了。」

她還有個朋友介紹的男友，認識十天就說要同居，「我當下就拒絕，他就開始一直跟我朋友講我的壞話，我們飛去日本，他也找女生朋友出去吃飯，丟下我，剛到日本，後來他還追我朋友，瘋狂講我壞話，說我個性不好，公主病。」真的擁有吸引渣男的體質。

短今也開出交友條件，「我喜歡很靦腆的男生，例如李振昌或是彭政閔，每次跟他打招呼，他就靦腆走掉，我喜歡靦腆的人，太過熱情回應我，我不喜歡，身高至少有183到185公分，籃球員比較熱情，不靦腆，棒球人比較靦腆，不過我們球隊要嘛有女友，不就已婚，很難找到男友。」

短今已到適婚年齡，她也透露：「今年好想要結婚，遇到好的對象應該就會結婚，像坤達也是靦腆型，這類型可以，去年有兩個隊友結婚，看到她婚後整個幸福感，會被影響，出現時都有粉紅泡泡，看到她們動態，也都是分享跟老公到哪裡玩，真的好想婚。」

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