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韓哥又要來台灣了！「合體桂綸鎂」宣傳新片　免費公開活動日曝光

記者黃庠棻／台北報導

由「億萬票房名導」盧貝松（Luc Besson）監製暨編劇，影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢動作強片《台北追緝令》（Weekend in Taipei），今（13）日公開好消息，正式宣布導演黃嘉智（George Huang）將率領主要演員桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）與童星楊明偉（Wyatt Yang），在8月31日至9月3日在台灣宣傳。

▲盧貝松新片《台北追緝令》海報、預告公開。（圖／采昌提供）

▲《台北追緝令》宣傳海報。（圖／采昌提供）

由台灣出身的黃嘉智執導的好萊塢動作強片《台北追緝令》，2023年在台灣拍攝時便引發高度關注，他將攜手桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬與楊明偉，4人在台灣進行一連串宣傳行程。尤其為了與廣大台灣粉絲近距離互動，影人們也將在9月1日傍晚5點開始，於台北信義威秀影城中庭廣場舉辦「世界首映紅毯見面會」，且為了讓更多觀眾共襄盛舉，本活動將開放民眾免費自由參加。

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▲《台北追緝令》 。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲姜成鎬將為《台北追緝令》訪台 。（圖／采昌國際多媒體提供）

導演黃嘉智表示，由於自身亞洲人的身分，在好萊塢時常無法感受到歸屬感，沒想到到了台灣之後，產生完全不同的感覺，他感性分享「當我來到台灣，我真的感覺到歸屬感，覺得我屬於這裡，有融入的感覺，就像回家一樣。就算我不是本地人，卻像是歸屬於這裡，這樣的感覺真的很棒！」

▲《台北追緝令》 。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《台北追緝令》 導演黃嘉智。（圖／采昌國際多媒體提供）

黃嘉智更透露，再次回到台灣宣傳，希望能找機會再度大啖蛋餅、芒果雪花冰、刈包、滷肉飯等多樣台灣美食。另一方面，當時在台灣拍攝掀起一股「韓哥風潮」的好萊塢巨星姜成鎬，去年也曾為棒球活動開球，美好經歷讓他念念難忘，他也期待此次訪台，能有機會體驗到更多不同的體育活動，並與台灣粉絲再次相見。

這部集結億萬票房製作團隊，將讓全世界觀眾看見台灣之美的《台北追緝令》，即將在9月25日於全台盛大上映。本片劇情描述美國緝毒局探員約翰（路克伊凡斯飾演），不僅是超強工作狂，更會犧牲一切、不擇手段，只為順利完成案件。不巧，在命運的捉弄下，他與思維敏捷又難以追捕的頂級「車手」喬伊（桂綸鎂飾演）墜入愛河，最後卻捲入犯罪陰謀當中，迫使兩人分開。

▲《台北追緝令》 。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲桂綸鎂在《台北追緝令》有不少打戲 。（圖／采昌國際多媒體提供）

沒想到15年過去，約翰為了緝捕販毒集團首腦關（姜成鎬飾演）來到台北，原本預計停留一個週末的時間，但彷彿命運再度出手攪局，讓他與喬伊奇蹟般地重逢，更發現她已經有個兒子雷蒙（楊明偉飾演）。此時，關的威脅伴隨而來，讓三人不得不攜手迎戰。

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