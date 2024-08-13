陳沂遭最大宿敵反告1法條「慘被強制封口」！　2身分線索曝光

圖文／鏡週刊

網紅陳沂在演藝圈樹敵無數，大砲型言論帶來流量也惹禍上身，除了當街遭毆打外，更是法院常客，但她畢竟是法律系畢業，連國防部也告不贏她。不過陳沂最近遭某宿敵死纏不放，雖然對方慣性敗訴還是不放棄，又再對陳沂提出《跟蹤騷擾防制法》之訴，以及另一條不能說的法律申訴，試圖封住陳沂的嘴。

陳沂嘴秋形象深植人心，甚至連死咬我國奧運選手的《哈利波特》作者JK羅琳，都被網友形容是「高配版陳沂」，已經成為某種形象的代名詞，但她四處嘴巴不饒人的作為，不只讓人心累，更常常上升到法律戰。據悉，陳沂日前才到警局做筆錄，原來她遭宿敵提告違反《跟騷法》，以及指控另一條不能說也不能報導的法律，搞得陳沂疲於奔命，卻又什麼都不能講。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳沂（右）因「嘴秋」，竟遭仇敵當街毆打，她直奔立法院開記者會，並和媽媽（左）相擁而泣。

羅列評論 法院攻防

這位宿敵對陳沂提出《跟騷法》之訴，還提供了一疊厚厚像百科全書般的資料，羅列歷年來陳沂對她的評論；同為公眾人物，也同樣藉由聲量賺錢，對方竟然使出這招，就是因法條中規定，「對特定人為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之言語或動作」等，若當事人主觀認定遭到騷擾，就可提出告訴；經法官判定，可獲得保護令。

▲陳沂因爭議言論得經常跑法院，但幾乎都勝訴。

宿敵更對陳沂提出另一條不能說也不能報導的申訴，因該法令規定，若非經過當事人同意，不得透露當事人的資訊；也就是說，只要提出這條指控，陳沂就不能討論，形同強制堵住陳沂的嘴。

闢新戰場 口伐憲哥

據悉，這位宿敵經常敗訴，除了和陳沂的法律戰幾乎全盤皆輸，與各個鬧出糾紛的單位也都敗訴，但還是不放棄、使出各種方法糾纏。

▲民眾鄭氏曾要求免費抽脂，還跟著診所去香港配合宣傳，手術完成8年後卻稱做壞了，告上法院但敗訴。（翻攝自元和雅官網）

陳沂日前在臉書發文透露，「有人去警局申訴我『性ㄙㄠ擾』和『跟ㄙㄠ』。但礙於法規，我不能說她是誰，也不能說內容。就，你們想的那樣。」粉絲一看，就猜出可能人選。

▲陳沂（左）登上情色平台SWAG和孫安佐（右）激戰數回合。（翻攝自陳沂臉書）

據了解，陳沂心情並未受到影響，繼續在網路上猛開戰場，她酸吳宗憲又稱要退出演藝圈，就像巷口某家店，整天掛紅布條說要結束營業大拍賣，「是滯銷還是怎樣？」對好友謝忻在節目上吐露心聲也批，「妳（謝忻）跟阿翔都有錯，是要道歉什麼？」但關於與宿敵的官司，本刊詢問陳沂回應，她表示因為法規，無法接受本刊採訪。



更多鏡週刊報導

【嘴秋口難言】主持大咖洗臉利菁「男兒有淚不輕彈」 又喊她去生小孩！最終老死不往來