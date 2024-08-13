網爆「朱一龍被騙去酒吧唱歌」灌酒片曝！　導演道歉：本想給驚喜

記者陳芊秀／綜合報導

大陸百花獎影帝朱一龍近日宣傳新電影《負負得正》，傳出被片方、經紀人騙去酒吧唱歌，本人回應媒體時稱「那個Livehouse稍微有點意外」，令粉絲心疼批評。《負負得正》導演温仕培12日在試映會現場公開道歉。

▲影帝朱一龍宣傳新片《負負得正》，傳出被騙去酒吧唱歌。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳朱一龍被騙到酒吧唱歌，並且在台下笑聲、尖叫聲下被迫一再喝酒和唱歌。影迷曝光影片時，配文寫道，「離譜吧，一個為了拍戲連春晚都能拒絕的百億影帝竟然被片方和經紀人私自收錢以粉絲映後見面會的名義騙到酒吧唱歌，被下面酒鬼起鬨調笑『來一個、來一個』」。因此片方與他的經紀人李嬋皆受到強烈批評。

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朱一龍回應陸媒，七夕情人節（10日）在成都宣傳電影，電影結束後想做一個映後活動，但是到了那個現場才發現不合適，但是已經有影廳的觀眾到了現場，臨時取消也不合適，所以就唱了幾首歌。

▲朱一龍回應酒吧事件，指當日七夕想做映後活動，到了現場才發現不合適，但影迷已經到了無法取消，便唱了幾首歌。（圖／翻攝自微博）

《負負得正》導演温仕培與朱一龍12日共同出席試映會，導演說明，當時活動本想藉由七夕特殊的夜晚，做些不一樣的事情，「想說給大家驚喜做快閃的活動，但實際上過程宣發團隊有些溝通上、執行上的困難，但是可以跟大家保證，這絕對不是一次商業的行為，也想替宣發團隊，跟大家跟所有關心電影、支持朱一龍的粉絲道歉，對不起」。朱一龍接著說「這件事情沒有那麼複雜」、「大家都是擰成一股繩希望這個電影更好，然後希望有更多的觀眾能看到這部電影，我也挺好的」。

▲《負負得正》導演温仕培道歉。（圖／翻攝自微博）

▲朱一龍強調事情沒有那麼複雜。（圖／翻攝自微博）



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