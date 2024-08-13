陳天仁爆劈腿「閨蜜女星看不下去切割了」！　噴42字暗指：不善良

記者田暐瑋／綜合報導

女星陳天仁爆和小6歲饒舌歌手男友皇毅交往期間劈腿，雙方隔空開戰，事後在節目又自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」才分手，皇毅因此憤而反擊。對此，陳天仁的女星閨蜜邱偲琹疑似也看不下去，發文暗指：「善良是一種行為的表現，不是上節目想說什麼就什麼。」閨蜜情被猜測已經破裂。

▲陳天仁和閨蜜邱偲琹疑似撕破臉。（圖／翻攝自邱偲琹IG）



陳天仁過去和女星邱偲琹是閨蜜，和皇毅交往後，還和邱偲琹及其男友一起到南韓情侶約會，但近日風波不斷，邱偲琹在Instagram限時動態上發文：「善良是一種行為的表現，不是上節目想說什麼就什麼，以此為借鏡，希望大家都能保持真的善良。」這番言論似乎是指陳天仁在節目中的指控，引起了網友的熱烈討論。

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事實上，陳天仁曾在《11點熱吵店》節目中談及前男友家長因自己離婚又有孩子，質疑兩人交往是為了奪取財產，使她最終選擇分手。對此，皇毅看到女方在Instagram限時動態寫下「不是說我安靜就可以一直汙衊耶」，他更加問號，「她攻擊我，我就該閉嘴且原諒她…？只能說真的蠻荒謬的。」

▲陳天仁。（翻攝自YouTube／11點熱吵店）



皇毅10日在Threads指控陳天仁在交往期間不斷說謊、劈腿、心靈出軌，就連愛寵物、愛小孩的形象都是假的後，《ETtoday星光雲》詢問女方，經紀人僅低調回應「找人中」。先前也有網友詢問陳天仁是否曾劈腿，她當時回應「謝謝你每次都留言，如此把別人的事當作自己的事窮追不捨，辛苦了」，但該貼文似乎已遭刪除。至於和邱偲琹之間是否閨蜜情破裂？據《Nownews》報導，邱偲琹經紀人表示：「目前和陳天仁沒有特別聯絡。」