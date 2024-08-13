秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目標富養自己

記者潘慧中／綜合報導

女星Linda（廖語晴）的弟弟、連鎖影城秀泰集團的二代副總經理廖偉翔被正宮發現外遇陳姓小模，他事後坦承正在進行離婚訴訟，士林地院經審理也判小模須賠35萬元。事件曝光後，小模正面照、經歷也隨之被週刊和網友揭露。

▲▼廖偉翔未離婚前便與陳思穎交往並同居。（圖／翻攝自Instagram／zora_1024、資料照）



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原來陳姓小模本名是陳思穎，Instagram目前有33.5萬追蹤者，2012年以「清純可人高職妹」的身分席捲網路，同年8月還在《全民最大黨》擔任舉牌女郎，後來甚至因神韻近似韓星申世京，一度紅到南韓。

▲陳思穎6月還上過《同學來了》，在網路上小有名氣。（圖／翻攝自Instagram／zora_1024）



陳思穎目前已設定IG貼文的留言上限，最新一則貼文停留在4天前，她當時透露剛看完陸劇《玫瑰的故事》，稱讚劉亦菲演活了現代的獨立女性，「不被定義，勇敢做自己想做的事，自由並且不被束縛，活出了自己。」

▲陳思穎最新一則貼文停留在4天前。（圖／翻攝自Instagram／zora_1024）



值得一提的是，陳思穎7月初還提到下半年的目標，「富養自己，把自己當寶貝女兒養，我的感受是最重要的，重視並滿足自己的需求，拒絕消耗你的人事物，遠離無效社交，允許一切發生，然後專注當下，無懼未來。」

▲陳思穎日前提到下半年目標是富養自己。（圖／翻攝自Instagram／zora_1024）



事實上，《ETtoday新聞雲》12日的獨家新聞指出，法官勘驗小模寫給廖偉翔的電子郵件時，發現內容提到「其實一切的結果我也要負責任」、「是我接受了你想要的方式去維繫感情」、「但是我早就說過三角關係總有人必須受傷離去長痛短痛而已」、「也和老婆說聲抱歉」，認定兩人交往期間，小模早知廖已婚，且已逾越一般男女與異性交往程度之行為，使正宮婚姻圓滿破裂，判小模須賠35萬元。