籃籃爆鬧翻樂天隊友！私下「雙面人行徑被掀」：未善盡總隊長責任

▲籃籃今年升任為樂天女孩總隊長。（圖／翻攝自籃籃臉書／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

外型甜美可愛的籃籃，2017年在樂天啦啦隊的前身LamiGirls徵選「星計畫」獲得總冠軍，今年更成為樂天女孩總隊長，正式成為管理團隊的一員。而除了啦啦隊之外，她目前手上還握有《綜藝新時代》、《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》、《女孩好野》與網路節目《今天衝瞎蜜》，共5個節目主持，去年下半年還搬進兩千萬新家，觀眾緣極佳的她，演藝事業也發展相當順利。

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▲啦啦隊女神籃籃（右一）目前手上握有《天才衝衝衝》等5個節目主持。（圖／記者趙文彬攝）



籃籃自2021年開始接下樂天女孩隊長職務，今年更升任擔任總隊長，不過日前球團卻爆發拖欠薪資的消息。據《中天新聞網》報導，是因為部分女孩的合約直到5月中才陸續完成，導致球團延遲支付所有女孩的薪水，事件爆出後，元老級的巫苡萱、林岱縈紛紛跳出來說，已經有陸續收到薪資入帳。而本刊也接獲爆料，指稱當時女孩們已經協議好一起寄信向球團爭取工作合約，不過籃籃卻因為怕得罪高層，最後沒有將信寄出。

▲上月16日籃籃迎來28歲生日，樂天隊友完全沒有幫她慶生，疑似與隊友們感情生變。（圖／翻攝自籃籃IG）



至於與樂天女孩感情生變不僅只出現在合約不同步，7月16日籃籃迎來28歲生日，但隔天在社群發文寫道「生日快樂！有你們真的真的很幸福」，但只見到來自於威廉瓊斯盃中華藍啦啦隊Luxy Girls幫她慶生的影片，但卻並沒有來自於樂天女孩們的生日祝福。

▲籃籃在社群上到Po文，大多都是與林襄、李多慧等前隊友合照。（圖／翻攝自籃籃IG）



仔細觀察籃籃的社群發文，可以發現多是與林襄、李多慧等前隊友的Po文，IG更是多次Tag李多慧，先前明星賽也只跟李多慧、林襄一起，反而沒有與樂天女孩們互動。而據本刊側面了解，籃籃對於同隊的女孩平常私下並未經常聯絡，曾多次告誡學妹不要跟球員在一起，現在卻爆出與味全龍球員郭嚴文戀愛ING，更有人指她私下行徑宛如「雙面人」。

關於籃籃在今年接下樂天女孩總隊長職務後，被爆料未善盡總隊長的責任，以及私下行徑宛如「雙面人」，本刊詢問樂天，至截稿前未獲得任何回應，訊息不讀不回。

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