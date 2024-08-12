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羅時豐YT頻道清空不捨發聲！　　律師聲明全文曝光

記者王靖淳／綜合報導

「金曲歌王」羅時豐2020年成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，受到不少粉絲的歡迎，不過他在9日晚間突然發出聲明宣布「羅時豐DL.不務正Ya」等所有社群將轉換管理團隊，影片也會全面下架，消息曝光後引發各界討論。今（12）日羅時豐也在臉書針對此事發聲，「影片下架之事礙於法規（附圖）我也同樣感到不捨。姪子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情。」

▲羅時豐

▲羅時豐過去與姪子的合作，深受網友喜愛。（圖／翻攝自Facebook／羅時豐牛棚）

羅時豐在臉書發出律師聲明，並分享他對頻道發展及近期影片下架事件的心情。他首先感謝團隊夥伴的努力和粉絲們的支持，表示正是因為這些力量，他們的頻道才能取得如今的成績與關注，衷心感謝大家一路以來的陪伴，並對此表示深深感激。針對近期影片下架的事件，羅時豐坦言，由於法規的限制，他也對此感到不捨。

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羅時豐在文中解釋做出這決定的無奈，同時也特別提到，他的姪子已經成長為可以獨當一面的年輕人，並且會繼續利用這些平台去實現自己的理想和目標。最後，羅時豐對於這幾天因影片下架事件佔用了媒體資源表示歉意，同時也向所有關心此事的粉絲們表達了真誠的謝意，並送上祝福。

羅時豐。

▲羅時豐的頻道由他與姪子張敏慎合作經營。（圖／翻攝自Facebook／羅時豐牛棚）

事實上，羅時豐的YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，由羅時豐與擔任製作人的姪子張敏慎合作經營，頻道開設4年來訂閱數累積至78萬，不過日前卻突然發文宣布，彼此將結束合作，且計劃更換管理團隊，目前頻道中的影片已全數清空，名稱也被更改為「不務正YA.侄（姪）子出租中」，頻道的未來動向引發各界關注。

【羅時豐臉書全文】

這幾年頻道經過團隊夥伴的努力及粉絲的支持，讓我們有不錯的成績與關注，衷心感謝一路的陪伴。
影片下架之事礙於法規（附圖）我也同樣感到不捨。
侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。
不好意思，這幾天佔用了媒體資源，非常抱歉，最後表示祝福也謝謝大家關心

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羅時豐, YouTube, 不務正Ya, 羅時豐DL.不務正Ya, 張敏慎

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