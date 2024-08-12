記者張筱涵／綜合報導

大陸影帝朱一龍近期忙著宣傳電影《負負得正》，但近期卻爆出被經紀公司以宣傳為名義騙去酒吧，本身有酒精過敏的他不停被拱著喝酒，令影迷暴怒「你們這幫賤人」。

▲朱一龍近期忙宣傳電影《負負得正》。（圖／翻攝自微博／朱一龍工作室）



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朱一龍今年以《人生大事》獲得大眾電影百花獎（簡稱「百花獎」）影帝，去年拍攝的電影《負負得正》於8月10日上映，他也馬不停蹄地投入宣傳。但在影迷曝光的一段影片中，朱一龍在台下笑聲和尖叫聲中被迫一再喝酒和唱歌，網友們憤怒地指責經紀公司設局欺騙朱一龍去酒吧宣傳電影。

影迷指出，朱一龍是為了拍戲連春晚都會拒絕的百億影帝：「竟然被片方和經紀人私自收錢以粉絲映後見面會的名義騙到酒吧唱歌，一個小時前他被粉絲眾星捧月地愛護著、歡呼著，一個小時後出現在酒吧給一群只會拿他當裝逼談資的人疲憊地唱歌。」

▲影迷抗議朱一龍被騙去酒吧，對酒精過敏卻被拱喝酒。（圖／翻攝自微博／小李朱小李）



不只如此，影迷更說朱一龍對酒精過敏，直指經紀人李嬋太過火：「我真崩潰了！剛路演完沒有休息結果去酒吧當駐唱？我也沒用，我就只能罵兩句，啥也改變不了，你們這幫賤人。」留言區中也有許多影迷心疼又憤怒，「辜負真心的人要吞一千根針的」、「脖子都是通紅的，我心疼他」、「我服了！那麼大的咖位還會被工作室背刺」。

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