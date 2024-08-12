炎亞綸七夕認愛！昔緋聞對象阿本送祝福　曝互相認識：遇到喜歡的人很難

記者孟育民／台北報導

炎亞綸日前受訪時，談到感情世界，大方認愛，透露已經交往約3年半，對方陪他走過這一段人生低潮期，直呼「他是很重要的人」，並透露對象算是半個圈內人，屬牛。而曾和炎亞綸傳過多年緋聞的阿本，今（12日）與Sandy吳姍儒、溫妮、鹿希派、余祥銓、各務孝太等人一同出席《萌寵明星粗乃玩》探班記者會，談到此事，他當場恭喜好友，「我覺得很好，要遇到喜歡的對象很難，不是一件容易的事情。」

▲阿本談到炎亞綸戀情。（圖／記者周宸亘攝）

阿本說早就知情，沒特別傳訊息，和炎亞綸的對象也都認識，互相都是朋友，「我們一直都有聯絡，我們昨天還有去拜拜，因為我最近修佛。」他近來大方分享日常，勇於做自己，他平常心表示：「我現在回演藝圈有找到自己很平靜的點，大家過去的關係，像是炎亞綸也都很祝福，希望他可以找到自己人生的重心，我覺得這樣很好！」

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▲▼《萌寵明星粗乃玩》全新一季，節目升級成戀愛綜藝。（圖／記者周宸亘攝）

《萌寵明星粗乃玩》改版新型態成為戀愛綜藝節目，阿本心自認是戀綜狂粉，在一旁觀察學員，心中都忍不住粉紅泡泡，甚至忘記自己的男友，笑說：「現在很想立刻分手再交，沒有沒有，才剛七夕而已！」而他在節目中也不吝嗇分享過往戀愛的經驗，也從中學習和另一半相處。