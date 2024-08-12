王宥忻曾家中破產！　晉升10億身家「全球4國家」都有房產

▲ 王宥忻擁有十億身家。（圖／固力狗提供）



記者翁子涵／台北報導

財富女神王宥忻擁有10億身家，日前她出席毛小愛公益演唱會，意外曝光超狂身份「天使基金的投資人」，投資理財有道的王宥忻，一直不遺餘力的從事公益活動，她透露：「一直以來我們對於新創公司都非常的支持，依據聯合國永續發展目標SDGs，尤其是對於寵物、綠能、環保相關的議題，針對新創公司進行投資及輔導。」

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▲ 王宥忻先前已在日本沖繩、中東杜拜等地置產。（圖／固力狗提供）

王宥忻在18歲經歷家裡破產，靠著自身努力一路從打工到創業，到現在擁有超過10億身家，她表示一直以來對於有創意缺資金肯打拚的創業家，都願意遞出橄欖枝，很願意給年青人一個機會在創業上成為助力，更直言：「賺錢不只是為了獲取金錢上的數字，更重要的是能夠帶給人們什麼樣的價值，當然在過程當中一定會遇到很多的困難跟挑戰，唯有不斷地成長學會面對失敗獲得經驗。」

此外，她也提到人生除了財富之外，最重要的還是與人的關係能夠和諧幸福合一，之前經歷離婚的她目前跟前夫的感情回溫，為此她更珍惜失而復得的親情。所以現在每天都鍛鍊心性在練氣功，以及透過分享能量學、宇宙法則讓更多的家人朋友更幸福。

在投資理財方面王宥忻先前已在日本沖繩、中東杜拜等地置產，近期在馬來⻄亞的房產也即將交屋，她說：「最近因為馬來⻄亞的房子交屋地點就在吉隆坡雙子星的附近，月底會去馬來⻄亞，到時候再分享開箱給大家看海外置產要注意什麼細節。」

