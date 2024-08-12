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巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

記者潘慧中／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷11日以壓倒性表現，勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌殊榮。12日格外引起討論的是，女星林千又搭Uber經過凱旋門時，意外巧遇這位台灣之光，她激動地連忙下車和對方合照！

▲▼林千又。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

▲林千又在巴黎搭Uber巧遇林郁婷。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又在社群網站透露，當下剛好在搭乘Uber，行經凱旋門之際，發現有身穿台灣奧運制服的人在拍照，仔細一看「竟然是我們的台灣拳擊之光林郁婷」！

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▲▼林千又。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

▲林千又開心合照林郁婷。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又激動詢問Uber司機「可不可以下去拍照」，對方人超好地特地繞一圈，讓她得以下車合照，「衝過去說台灣第一名，她是現代女性的權利象徵！」

▲林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

照片中，可以看到林郁婷身穿輕便制服，林千又則是穿著白T和牛仔短褲，兩人在凱旋門前燦笑合照，「太開心了！奧運回來巴黎是對的！巴黎今天超級熱，但一切真的很美也很幸運。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

林千又IG全文：

YAAAA ???????? Taiwan No.1 Congratulations on winning the 2024 Olympics Gold Medal ‼️ ‼️ ‼️

今天在Uber上經過凱旋門，看到台灣的奧運制服在拍照 竟然是我們的台灣拳擊之光林郁婷 @boxing_ting ‼️‼️‼️
超激動的跟Uber司機說我可不可以下去跟他拍照，司機人超好繞一圈讓我停下來 衝過去說台灣第一名 她是現代女性的權利象徵！Many respects to her !
Her strength is not just physical but also mental and emotional, allowing her to maintain grace under pressure and to inspire others by example.
She is the epitome of a strong woman today !!!

太開心了 奧運回來巴黎是對的！之後去了蒙田大道Montaigne逛逛，巴黎今天超級熱，但ㄧ切真的很美也很幸運

#2024olympics #taiwanno1 #2024olympicsgoldmedal #paris #france #arcdetriomphe #montaigne

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林郁婷, 奧運, 巴黎奧運, 林千又

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