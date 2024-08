巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

記者潘慧中/綜合報導

「台灣拳后」林郁婷11日以壓倒性表現,勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌殊榮。12日格外引起討論的是,女星林千又搭Uber經過凱旋門時,意外巧遇這位台灣之光,她激動地連忙下車和對方合照!

▲林千又在巴黎搭Uber巧遇林郁婷。(圖/翻攝自Instagram/cocomademedomydream)



林千又在社群網站透露,當下剛好在搭乘Uber,行經凱旋門之際,發現有身穿台灣奧運制服的人在拍照,仔細一看「竟然是我們的台灣拳擊之光林郁婷」!

▲林千又開心合照林郁婷。(圖/翻攝自Instagram/cocomademedomydream)



林千又激動詢問Uber司機「可不可以下去拍照」,對方人超好地特地繞一圈,讓她得以下車合照,「衝過去說台灣第一名,她是現代女性的權利象徵!」

▲林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。(圖/路透)



照片中,可以看到林郁婷身穿輕便制服,林千又則是穿著白T和牛仔短褲,兩人在凱旋門前燦笑合照,「太開心了!奧運回來巴黎是對的!巴黎今天超級熱,但一切真的很美也很幸運。」

林千又IG全文:

YAAAA ???????? Taiwan No.1 Congratulations on winning the 2024 Olympics Gold Medal ‼️ ‼️ ‼️

今天在Uber上經過凱旋門,看到台灣的奧運制服在拍照 竟然是我們的台灣拳擊之光林郁婷 @boxing_ting ‼️‼️‼️

超激動的跟Uber司機說我可不可以下去跟他拍照,司機人超好繞一圈讓我停下來 衝過去說台灣第一名 她是現代女性的權利象徵!Many respects to her !

Her strength is not just physical but also mental and emotional, allowing her to maintain grace under pressure and to inspire others by example.

She is the epitome of a strong woman today !!!

太開心了 奧運回來巴黎是對的!之後去了蒙田大道Montaigne逛逛,巴黎今天超級熱,但ㄧ切真的很美也很幸運

#2024olympics #taiwanno1 #2024olympicsgoldmedal #paris #france #arcdetriomphe #montaigne