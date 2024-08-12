《我的婆婆2》完結⋯鍾欣凌噴淚　鷗貴CP為第三季埋伏筆

記者許逸群／台北報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季迎來最終回，10日更聚集了製作人陳慧玲、導演鄧安寧、鍾欣凌、Darren、王少偉、蘇晏霈、丁也恬與林筳諭一起開直播歡慶完美收官，更設計拍攝短影音橋段為8月壽星鍾欣凌和勇兔林筳諭慶生，場面相當歡樂。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季迎來最終回。（圖／公共電視提供）

《我的婆婆2》30集全數播畢，結局相當溫馨感人，雖然由丁也恬飾演的一婆逃不過離世的命運，但她在眾人的祝福之下安然入睡。觀眾非常在意的「鷗貴CP」是否有好的結果，劇情最後也埋了伏筆，因此在直播時觀眾問及是否會有第三季，製作人陳慧玲笑說：「讓我們一起好好想一想。」

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▲▼劇組一起收看最終回，並為鍾欣凌和勇兔慶生。（圖／公共電視提供）

直播時適逢七夕情人節，製作人陳慧玲特別為演員和工作人員準備玫瑰花，丁也恬也準備了巧克力，直播過程中，鍾欣凌相當感性地落淚：「我覺得真的是何德何能，有這麼好的運氣碰到這樣的劇本、角色，這麼多像家人的演員和工作團隊，現在這麼快要結束了，很捨不得。」

▲擔任「旁白」的雷艾美驚喜現身。（圖／公共電視提供）

《我的婆婆2》結局有個全新面孔現身，竟是勇兔林筳諭飾演的大美的女兒安祖長大了，成一個亭亭玉立的大女孩回到珍賀齋並喊鍾欣凌「阿嬤」，而她也是為全劇獻聲的旁白，由混血女星雷艾美飾演。