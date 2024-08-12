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陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

記者潘慧中／綜合報導

陳天仁7月被爆劈腿小6歲饒舌歌手男友皇毅，她當時透過經紀人回應「交往實際發生的事，只有當事人最清楚」。事後上談話節目，她自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」，因而萌生分手念頭。得知此事後，皇毅在Threads指控陳天仁的多項惡行，並在11日截圖上傳女方回應網友的留言，「不知道為什麼做錯事還可以理直氣壯。」

(外送稿用)▲▼陳天仁。（圖／翻攝自Threads／_s8rk_）

▲皇毅截圖上傳陳天仁的留言。（圖／翻攝自Threads／_s8rk_）

一週前，有網友建議陳天仁要謹慎交友狀況，以免影響到下一代的價值觀。當時，她認為這是不錯的意見，或許下一代長大能拿此事當借鏡，「我會告訴她原來網路上隨意炒作的污蔑言論是會被無知的人所相信的，若你有子女，也要教育他們不要隨便誤會不認識的人～這才是為人父母更該重視的事。」

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▲▼陳天仁。（圖／翻攝自Facebook／陳天仁）

▲陳天仁在臉書回應網友。（圖／翻攝自Facebook／陳天仁）

看到網友表示無風不起浪，「這不是單一事件」時，陳天仁反問對方所指何事，「所謂不好的價值觀又是什麼呢？」此外，3天前也有人詢問是否曾劈腿，她當時回應「謝謝你每次都留言，如此把別人的事當作自己的事窮追不捨，辛苦了」，但該貼文似乎已遭刪除。

▲▼陳天仁最近深陷劈腿疑雲。（圖／翻攝自Threads、Instagram／／tts0og）

面對陳天仁的反應，皇毅解釋心情一直沒受到太大影響，直到上禮拜得知自己和家人「被上節目攻擊消費」，才有不滿的心情，看到女方在Instagram限時動態寫下「不是說我安靜就可以一直汙衊耶」，他更加問號，「她攻擊我，我就該閉嘴且原諒她…？只能說真的蠻荒謬的。」

▲▼皇毅。（圖／翻攝自Threads／_s8rk_）

▲皇毅不捨家人被汙衊攻擊。（圖／翻攝自Threads／_s8rk_）

事實上，皇毅10日在Threads指控陳天仁在交往期間不斷說謊、劈腿、心靈出軌，就連愛寵物、愛小孩的形象都是假的後，《ETtoday星光雲》詢問女方，經紀人僅低調回應「找人中」。

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陳天仁, 皇毅

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