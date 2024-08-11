歌壇大哥「帶歐巴桑上摩鐵」被拍竟惱羞！許聖梅爆：問候我祖宗18代

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人許聖梅近年來除了自己的節目以外，也經常上遍各大節目揭開演藝圈不為人知的祕辛，她日前在《震震有詞》上，便透露自己曾拍到一名脾氣暴躁的歌壇大哥，帶著「歐巴桑」去開房間的獨家，秉持著記者精神，在出刊前有打電話向對方確認，沒想到竟遭對方一陣三字經伺候，甚至要求她把「歐巴桑」改成「辣妹」。

▲許聖梅爆料歌壇大哥上摩鐵。（圖／翻攝自《震震有詞》）

許聖梅透露當時大哥「已經不算紅了」，某次帶一女子開房間，全身都沒有遮，似乎也不怕被拍，許聖梅拍完以後，便打電話向對方詢問說法：「大哥，你怎麼帶一個歐巴桑去開房間？」堅持大哥的女伴已經有點年紀，男方氣得當場先問候她祖宗十八代，似乎已經忘了她是記者，而最在意的點在於帶歐巴桑開房間面子掛不住，許聖梅事後也將所有對話內容如實寫在報導之中。

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▲大哥帶開房間的對象是歐巴桑。（圖／翻攝自《震震有詞》）

這位大哥爆罵一陣之後，發現許聖梅都沒有任何反應，還繼續罵她沒禮貌後掛掉電話，怎料過沒幾天也許想想不對勁，再度致電許聖梅，態度軟化表示「妳不要這樣，人家女生被妳講成歐巴桑，妳要不要改成是辣妹？」許聖梅依舊堅持照片為證，對象並不是辣妹，但「看起來風韻猶存」，大哥再度被她氣到不行，不過多年後受訪時，曾隔空向許聖梅道歉，認為自己當年罵太過分。