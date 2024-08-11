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南韓第二人！18ocm都枝寒放棄當藝人「轉行打拳擊」　出戰專業賽事

記者吳睿慈／綜合報導

2024奧運賽事於11日閉幕，「台灣拳后」林郁婷寫下歷史獲得成為第一位獲得金牌的台灣拳擊手。湊巧的是，南韓男星都枝寒（都智漢）主演的戲劇《木槿花開》也即將在台開播，他曾是一名演員，但後來打拳打出興趣，放棄當藝人，轉行成為專業拳擊手，2024年正式參戰拳擊比賽，近來漸淡戲劇圈。

▲▼ ▲▼南韓第二人！18ocm都枝寒放棄當藝人「轉行打拳擊」　出戰專業賽事。（圖／翻攝自都枝寒IG）

▲▼18ocm都枝寒是南韓第二人，從藝人工作轉行打拳擊。（圖／翻攝自都枝寒IG）

▲▼ ▲▼南韓第二人！18ocm都枝寒放棄當藝人「轉行打拳擊」　出戰專業賽事。（圖／翻攝自都枝寒IG）

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都枝寒2017年主演的戲劇《木槿花開》週一至五晚間8至10點於緯來戲劇台43頻道播出。他與女星林秀香搭擋合作，在劇中對女方一往情深，不過，拍完此劇後就漸漸淡出演藝圈。

身高高達180公分的都枝寒有3年拳擊經驗，現已轉換跑道當職業拳擊手，隨後通過考試，2024年3月參加了拳擊公開賽，正式以拳擊手出道，他也是繼李詩英之後，再度投入職業拳擊跑道的韓國知名藝人。

▲▼南韓第二人！18ocm都枝寒放棄當藝人「轉行打拳擊」　出戰專業賽事。（圖／緯來電視台提供）

▲▼都枝寒與林秀香2017年主演的戲劇即將在台播出。（圖／緯來電視台提供）

▲▼都枝寒與林秀香2017年主演的戲劇即將在台播出。（圖／緯來電視台提供）

《木槿花開》女主角林秀香飾演拳擊選手，因丈夫早逝投身警察行列追捕犯人，她與都枝寒不打不相識，從相看兩厭到互生情愫。而她為戲勤練拳，但因戲劇為每日播出的日程，拍攝過程很緊湊，一週還要去拳擊教室訓練4至5次訓練，連身邊朋友都虧以為她要演出動作片。

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都枝寒, 都智漢, 木槿花開, 林秀香

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