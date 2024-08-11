林志玲「超尖V臉」五官變形模樣瘋傳！濾鏡開太大　網一看傻了：這誰啊

記者田暐瑋／綜合報導

林志玲2019年與AKIRA結婚，2022年順利產下兒子，此後極少在公共場合亮相，選擇專注於家庭生活，儘管如此仍積極參與各項公益活動，日前透過社群平台分享一段宣傳公益計畫的影片，目的是支持小朋友的體育發展，卻被發現她的臉蛋和過去不太一樣，下巴明顯變尖，讓網友相當驚嚇。

▲林志玲。（圖／翻攝自林志玲微博）



這段影片在微博PO出後，林志玲的長相變化引起了網友的熱烈討論，不少人發現，她下巴變得很尖，眼睛也變大，形態似乎變得不自然，不少網友認為是濾鏡開太強，導致她的五官變形，「女神臉怪怪的」、「為什麽臉這麽尖」、「瘦臉瘦的有點過分了」。

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▲林志玲疑似濾鏡開太強五官變形。（圖／翻攝自林志玲微博）



林志玲婚後和老公住在日本，先前被網友偶遇，大讚本人很少女，看起來最多只有30多歲，本來以為會有阿姨（保母）跟隨，但她自己一個人帶小孩，對小孩也超級溫柔、有耐心。而在附上的照片中，林志玲身穿哆啦A夢上衣、牛仔褲，陪兒子玩各種遊樂設施、親自彎腰餵水，接著又拿出手機幫兒子拍照，母子感情非常好。

▲林志玲疑似濾鏡開太強五官變形。（圖／翻攝自林志玲微博）



消息傳開之後，很快在各大社群平台上掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「志玲姐姐風采依舊，祝福她幸福快樂，看到這樣的畫面，心情也變好了」、「她那高挑身材果然醒目，想低調都低調不了」、「她的兒子也好高」。