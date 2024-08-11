林依晨新疆拍攝時尚大片！網震撼「什麼風格都能駕馭」

記者許逸群／台北報導

金鐘視后林依晨因《不夠善良的我們》播出後，造成極大的迴響。她近期受《島iSLAND》時尚雜誌邀請擔任封面人物，並遠赴新疆取景拍攝大片，首次到新疆的她漫步在喀什古城中，完成人與自然環境結合的藝術創作，「新疆一直是我很想去的地方，完完全全被大自然包圍的感覺，超級放鬆和療癒。」

▲林依晨受邀遠赴新疆拍攝時尚大片。（圖／《島iSLAND》、周子娛樂提供）

拍攝團隊將場景拉到具有獨特風景且海拔高約一千多米的新疆喀什古城，林依晨說：「當天上午在喀什古城區裡，氣溫和台北的熱不相上下，紫外線非常炙人，體感溫度可能也接近快攝氏40度。不過大概到了六七點轉入最後一個拍攝地點，是雪山山腳下，氣溫驟降到10幾度，且風大到直透進兩層長袖毛料衣物，寒意瞬間包裹全身，算是半天之內就體驗到25度左右的溫差！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林依晨融入當地文化。（圖／《島iSLAND》、周子娛樂提供）

林依晨透露，新疆最吸引她的除了極端地形與氣候外，當地人簡單樂天而不過度索求的生活方式，也讓她很欣賞。她說：「印象深刻的是，路旁家家戶戶都有幾株杏子樹，樹上的果子摘都摘不完，所以他們都會在鄰近馬路處擺攤販賣。我們是跟一對老夫婦買，他們的大孫女就在旁邊牧羊，我們要求跟他們合照他們也笑嘻嘻地答應了，這樣純樸的笑容在大都會區很少見了。」

▲林依晨在新疆巍峨雪山取景，展現自然環境與藝術之美。（圖／《島iSLAND》、周子娛樂提供）

原本就熱愛旅行的林依晨，也趁工作空檔到處走走，感受當地的風俗民情。她說：「我們花了三、四個小時車程，去到一個叫白沙湖的地方，導遊帶我們從三種不同角度欣賞它純粹白淨的美，還看見了白犛牛，然後兩個攤位的老闆再價格上互不相讓，除了要比對方低價，最後他們還卯足了勁，各自幫我們拍了各種不同角度的照片，在我看來他們的姿勢才更吸睛，都快趴到地上了。」

新疆拍攝的時尚照片一曝光，網友也紛紛留言表示「自然美景與時尚的碰撞」、「什麼風格都能駕馭才是最厲害的」、「超愛這組照片充滿生命力」。此外，林依晨也將陸續推出更多作品，包含影集《同棲散策》、電影《深度安靜》與《失明》。