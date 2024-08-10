記者劉宛欣／綜合報導

英國知名艷星凱蒂普萊斯（Katie Price），過去以藝名「喬丹」（Jordan）走紅，憑藉模特兒、作家及歌手等多重身份風靡一時。然而，讓人印象最深刻的，是她34G的豐滿上圍。曾參演電影《風飛鯊》（Sharknado）的她，近年來比起作品，更為人所知的是因整型而引發的各種話題。

▲凱蒂普萊斯受封為「英國波神」。（圖／翻攝自Katie Price Instagram）

根據外媒報導，凱蒂普萊斯近日接受了第6次臉部整容手術，換算下來花費約40萬台幣。然而，術後的她並未選擇低調休養，反而還帶著兒子一同在土耳其度假，是在酒店泳池中身穿比基尼，無懼展示自己仍在恢復中的臉蛋。

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▲凱蒂普萊斯在飯店頂著剛做完手術的臉蛋游泳，被其他客人投訴。（圖／翻攝自X）

從外媒拍攝到的照片中可以看到，凱蒂普萊斯臉上貼滿了膠布，雙耳旁更是清晰可見的血痕，血淋淋的模樣引起了其他飯店客人的不滿。多名客人向飯店方投訴表示凱蒂普萊斯臉頂著讓人觸目驚心的傷勢在泳池中戲水，看起來恐怖，也會影響到其他人。事實上，凱蒂普萊斯多次整容，一直以來都是話題中心，向來也無懼外界批評。

凱蒂普萊斯負面消息不僅如此，近日因為欠稅未繳而遭通緝，被法官嚴厲警告必須出席7月30日的聽證會，結果她選擇無視法官的警告，前往土耳其進行第6次的拉皮手術，8日在機場被逮捕時，頭上還包裹著紗布。遭逮後被拘留在西倫敦警察局，當天晚間被保釋，並於9日出庭。法官警告她必須出席8月27日的聽證會。