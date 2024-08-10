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蔡詩萍慶父親節曬出校花女兒！網搶認「岳父」　高喊：顏值犯規

記者顧齊祐／綜合報導

資深媒體人兼作家蔡詩萍和前主播林書煒結婚超過20年，育有1位女兒，女兒蔡中泠也遺傳爸媽外貌優勢，有著校花級的漂亮臉蛋。近日適逢父親節與七夕情人節，林書煒也在社群平台曬出一家三口合照，女兒蔡中泠的顏值再度引發網友討論，並高喊「這一家顏值犯規」。

▲蔡詩萍一家三口合照。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）

▲蔡詩萍一家三口合照。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）

林書煒8日晚間在Facebook曬出了一家三口的合照，並寫下「跟女兒一起請爸爸吃頓好吃的，再陪爸爸喝點小酒，應該就是最開心的父親節了」。畫面裡女兒蔡中泠放下一頭深色長髮，穿著棕色背心搭配同色系長褲，大方露出手臂與鎖骨，整個人散發出優雅氣質。

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▲蔡詩萍與女兒蔡中泠合照。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）

▲蔡詩萍與女兒蔡中泠合照。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）

貼文發佈後，吸引大批網友圍觀，紛紛留言表示「這一家顏值犯規」、「全家都是女神與男神」、「有女兒陪著的父親節最開心」、「左擁右抱，蔡大哥此生真值了」、「有漂亮妻女在身旁，夫復何求」，甚至還有人高喊「岳父岳母好」。

▲蔡中泠才貌雙全，正在日本就讀早稻田大學。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）

▲蔡中泠才貌雙全，正在日本就讀早稻田大學。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）

蔡中泠不僅長得漂亮、學業也十分優異，目前還正在攻讀日本知名學府早稻田大學。此外她的書法也寫得非常好，今年春節蔡詩萍就曬出了女兒寫的春聯，引來了眾多網友圍觀。而蔡中泠的書法作品也曾獲得作家蔡康永的盛讚。

▲蔡中泠不僅漂亮，書法也寫得非常好。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍）

▲蔡中泠不僅漂亮，書法也寫得非常好。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍）

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蔡詩萍, 林書煒, 蔡中泠

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