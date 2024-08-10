韓媒：SUGA深刻反省中！　防彈團隊堅固「沒討論退團」

記者張筱涵／綜合報導

南韓偶像一旦涉及酒駕或犯罪行為，大部分都會在第一時間選擇退團致歉，而防彈少年團（BTS）成員SUGA這次酒後駕駛電動車，除了本身違法引起討論，退團與否也有一定的討論聲量。對此，有多位關係人士透露了相關資訊。

▲SUGA（最後排左一）是否會退出防彈少年團引起討論。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）



韓媒《體育朝鮮》報導，據多位相關人士表示，SUGA對於此次事件進行了徹底反省，並且由於防彈少年團本身是一個團隊合作非常堅固的團體，因此並未討論到如退團這樣的極端措施。不只如此，外界普遍認為，由於所屬經紀公司HYBE目前正面臨多種問題，防彈少年團2025年回歸計畫應該也很難推遲。

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這篇報導在南韓論壇theqoo很快就掀起熱烈討論，短短2小時就有破千則留言湧入，「深刻反省？這種事情一開始就不該發生，從一開始就應該明確講出事實並道歉，為什麼連基本的都做不到呢」、「就因為他一個人沒辦法進行國內活動了吧」、「公司也太不會想了吧」。

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）



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