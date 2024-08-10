記者張筱涵／綜合報導

拳擊女將林郁婷將在台灣時間11日凌晨3點30分出戰金牌戰，但來自波蘭的對手Julia Szeremeta在賽前卻發布「妳是爭奪金牌的最後一個女人」爭議性哏圖，但在不久後已遭刪除，仍引起討論。而「波蘭台灣夫妻」蜜拉和士愷特別錄製影片和留言為林郁婷發聲，就是希望能夠讓眾人都了解正確的資訊。

▲林郁婷將在11日參加金牌戰。（圖／達志影像／美聯社）



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「蜜拉和士愷」是一對波蘭台灣夫妻檔，這次得知林郁婷相關事件和Julia Szeremeta發布爭議性哏圖後，特別到Julia Szeremeta的貼文下留言，「大意是希望周末有一場精彩的決賽，IBA並沒有提出任何證據，沒有證據的指控就是謠言，因為我們和台灣波蘭都有連結，也了解兩個地方的文化和語言，如果她還有任何疑問，歡迎與我們聯繫，我們願意提供她所有的資訊。」

▲蜜拉和士愷以影片和留言的方式發聲。（圖／翻攝自Instagram／milasky_love）



不只如此，蜜拉更特別以波蘭文錄製影片：「波蘭人和台灣人都在等精彩的金牌戰，奧運是特別的時刻，希望IBA針對台灣女運動員的無證據指控，不會影響到運動家精神，如果有任何問題我們樂意幫各位認真回答，這個晚上我們一起幫我們的女運動員們加油。」最後更以波蘭文和中文說「加油」鼓舞2位將站上金牌戰的選手。

留言區中，蜜拉和士愷也說「我們在波蘭對手的IG留言了，但擔心留言被淹沒。所以決定特別拍短片，標記波蘭選手。奧運的精神是和平和友誼，希望大家都帶著這個精神，欣賞所有的比賽。」也標記了林郁婷聲援「加油」。

許多台灣網友看了影片後都相當感動，「謝謝你們！期待這精彩的比賽！沒有任何人受到傷害」、「謝謝蜜拉士愷，我們都希望好好的看場比賽不想要再受到任何謠言攻擊，希望這些嘲諷跟紛爭能停止」、「天啊…謝謝你們，善良又溫暖」、「加油，真的很謝謝蜜拉跟士愷，你們真的很用心在為波蘭跟台灣搭起最貼心的橋樑，謝謝你們」。