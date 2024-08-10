Jannabi崔政勳熱戀韓志旼藏不住！脫口：明天結婚　吞清心丸謝歌迷

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣樂團Jannabi主唱崔政勳日前認愛大10歲演員韓志旼，兩人在韓知名度都極高，且出道以來沒爆過緋聞，消息公開後，受到很多粉絲祝福。兩人談戀愛其實有跡象，有歌迷掀出崔政勳4月與成員金度亨一起慶祝團體10週年直播時，有留言要他「別結婚」，但他脫口反答：「我明天就要結婚！」被指為藏不住熱戀心情。戀情曝光後，他也透過文字向粉絲問候，坦言自己非常緊張還吞了清心丸，未來會透過音樂報答歌迷。

▲Jannabi崔政勳、韓志旼透過節目結緣，發展成情人關係。（圖／翻攝自KBS YouTube）

崔政勳4月與成員金度亨歡慶團體10週年時，有粉絲在留言回覆結婚相關事宜，他調皮地唸出來「（粉絲說）求晚點結婚」，但下一句脫口反答：「不要，我明天就要結婚！」以開玩笑的方式回應歌迷，但這段互動後來被挖出來，網友笑虧「談戀愛的心情早有跡象了」、「兩個人該不會結婚吧」、「感覺是真心的」。

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▲Jannabi崔政勳4月直播時脫口「明天就結婚」。（圖／翻攝自Jannabi Youtube）



戀情受到各界祝福，韓媒曝光崔政勳透過文字向粉絲問候的內容，他表示很感謝歌迷給予的祝福，想透過信件傳遞真心，「應該嚇到了，首先請大家先喝下清心丸，因為呢，我自己已經先喝了，心臟實力在跳太快就喝了」，歌迷以開玩笑的方式給予應援，讓他非常感動，更直呼「這樣的玩笑也能感受到溫度」。

▲Jannabi崔政勳、韓志旼日前雙方認愛。（圖／翻攝自韓志旼IG）



崔政勳最近透過演出收到粉絲傳遞來的祝福，讓他獲得滿滿能量，「我會用更好的音樂、健康又充滿活力的音樂作為禮物給大家」，未來會繼續與歌迷分享愛，感謝粉絲總是用相同的心意給予應援，成為他的力量來源。