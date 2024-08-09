直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣女團aespa曾在1月來台唱尾牙，她們相隔半年再度來到台灣，於9日起在林口體育館連續開唱3天，單場9千粉絲到場朝聖，3天一共吸引2萬7千觀眾。她們每到不同城市都會在唱到〈Next Level〉時，Giselle都會特地改詞，台灣場也不例外，Giselle高喊一聲「台北，calling」，全場9千人叫瘋、情緒激動。

▲aespa連續3天在台開唱。（圖／記者黃克翔攝）



aespa帶來首首經典歌曲，從〈Drama〉、〈Black Mamba〉 、〈Salty & Sweet〉、〈Supernova〉、〈Illusion〉、〈Spicy〉全都有，帶來精彩的唱跳舞台，全場氣氛沸騰，甚至在唱到〈Live My Life〉時，4人突然衝下台，邊唱著歌邊與粉絲近距離互動，她們更不時望向2、3樓，親切地綻放笑容打招呼，9千名觀眾暴動。

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▲aespa帶來精彩舞台。（圖／記者黃克翔攝）



演唱會每次安可環節，大螢幕都會照到觀眾席，並讓歌迷展現舞蹈實力，台灣MY不輸其他國家的粉絲，只要被拍到幾乎全都會跳，尤其是藝人王彩樺帶著2女兒到場，她也被攝影機拍到，立刻站起來大跳〈Supernova〉，獲得全場掌聲。

▲▼aespa安可時在台上崩潰逃跑。（圖／記者黃克翔攝）



有趣的是，演唱會尾聲出現插曲，4人在講感言時，突然飛出一隻蜻蜓，寧寧驚呼：「有蜻蜓欸？」Karina 、Winter傻喊：「你有買票嗎？」試圖跟蜻蜓對話，沒想到，蜻蜓突然朝她們方向飛，4人在舞台上驚慌失色、尖叫竄逃，畫面超爆笑，本來已經鎮定心情，蜻蜓又二度朝她們飛過去，Winter邊逃邊喊「這樣怎麼表演」，寧寧則是溫柔地說：「大家不要踩牠，讓牠好好活下去，不要殺牠！」救了小生命一命。

這場插曲逗笑所有人，最後她們唱著〈BAHAMA〉、〈목소리（Melody）〉為演唱會劃下句點，9千人開啟手機手電筒照亮場地，Winter驚訝地表示「像這樣幫我們開燈的地方，你們是第一次，很感動。」留下紀念性的合照，4人比起象徵性的「小籠包」手勢拍照，她們喊著「MY你可愛」，粉絲回應「我可愛」，場面超溫馨。