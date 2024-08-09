直擊／Karina「連續震胸」舞蹈辣爆了！　aespa：台北MY最會唱歌

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣女團aespa的巡演「SYNK : Parallel Line」台灣站9日在林口體育館揭開序幕，4人唱著破億神曲〈Drama〉登場，帥氣地從2樓升降舞台現身，全場氣氛超熱烈。歌單都是朗朗上口可以跟唱的歌曲，尤其是當唱到〈Supernova〉時，全場應援聲「Bang bnag bnag」超大聲，Karina會心一笑相當滿意。

▲aespa於9日起在台開唱連續3天。（圖／記者黃克翔攝）



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▲aespa連續3天在台開唱。（圖／記者黃克翔攝）



aespa首度在台灣舉辦專場，3天門票完售，單場9千人，3場共吸引2萬7千名歌迷到場朝聖。歌單從〈Drama〉、〈Black Mamba〉、〈Salty & Sweet〉、〈Supernova〉、〈Mine〉唱到〈llusion〉。

▲aespa除了團體表演，還帶來solo舞台。（圖／記者黃克翔攝）



除了團體舞台，她們還準備個人solo舞台，Giselle火辣扭腰唱著〈Dopamine〉、Karina帶來力道強勁的連續震胸舞蹈〈UP〉、寧寧惹火的唱跳〈Bored!〉以及壓軸登場的Winter宛如希臘女神般唱著〈Spark〉，4人4色的表演，令粉絲看得入迷、被迷到差點窒息。

▲aespa演唱會造型用心。（圖／記者黃克翔攝）



她們造型很用心，連髮型都精心搭配，在唱到〈Spicy〉時，Karina綁著沖天炮頭現身，甜美打扮超吸睛，聊起solo舞台的表現，Karina告訴大家：「大家要越開心享受舞台，我們才會越開心，大家一定要濕透才能回去喔。」並在唱到〈WE GO〉前，教唱9千名觀眾大合唱，Karina被整齊的歌聲所驚艷：「今天聲音好像很大聲欸！」Winter給予肯定「大家真的做得很好」，Giselle稱讚：「所有地區中，台北MY最會唱歌了，大家知道這是最棒的稱讚吧。」全場響起震耳尖叫聲。