篠崎泫出國誤會「跳機會死」！　還原過程笑了：只有我長大才知道嗎？

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫擁有甜美外型，平時除了用心經營個人YouTube頻道，不時會上傳影片與粉絲分享日常之外，還會在社群記錄生活。日前她到美國拍片，最近就發文透露，當時經紀人很怕過海關，因為美國海關可能擔心她會「跳機」。為此，她坦言自己誤會對方的意思，同時也幽默自嘲：「只有我長那麼大了，才知道跳機的意思嗎？」

▲篠崎泫平時會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫回憶當時在出發美國前，經紀人對過海關這件事充滿擔憂，擔心她可能會因為回答不當而被帶進「小房間」進行更深入的盤查。篠崎泫一開始不解地問道：「為什麼要問那麼仔細啊？」表達她對過境檢查的陌生和疑惑，經紀人隨後向她解釋，因為美國海關擔心她會「跳機」，沒想到篠崎泫以為是從飛機上跳下去，於是立刻驚訝回應對方：「怎麼可能跳機？！會死欸！！誰敢跳啊！」



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▲篠崎泫透露自己不懂跳機的意思。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

然而，經紀人隨後澄清道：「啊⋯⋯（錯愕了三秒）不是啦⋯⋯⋯」，這讓篠崎泫才明白，原來「跳機」指的是非法滯留，而非她所想像的那樣。為此，她在文末自嘲自己長這麼大才知道跳機的意思，同時也附上一個哭笑不得的表情符號。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，除了有不少人表示自己也不知道之外，還有熱心的網友將自己在網路上查到的資料貼在留言區，讓篠崎泫看完後不禁笑說：「原來這麼多人跟我一樣不知道。」