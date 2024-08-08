楊祐寧父親節宣布好消息！　曝新身份「小孩孵5年」即將公開了

記者黃庠棻／台北報導

演員楊祐寧在今夏最「HOT」亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》擔任監製且身兼男主角，今（8）日時逢父親節，他大方透露自己以監製身份協助籌備「5年的小孩」（指此戲劇作品）即將在9月1日出生，公開作品的播出時間。

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊祐寧同時擔任監製與男主角。（圖／壹壹影業提供）

楊祐寧談起同時以監製兼男主角身份參與影集《今夜一起為愛鼓掌》，表示「在擔任監製時，因為我也是演員，所以很自然會貼近自身的角度出發，在前期籌備時，花了滿多時間與導演、製作人討論劇本，這是我當監製會很注重的一環。」

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▲《今夜一起為愛鼓掌》楊祐寧同時擔任監製與男主角。（圖／壹壹影業提供）

聊到監製的作品，終於要「出生問世」，楊祐寧透露非常開心，坦言「《今夜一起為愛鼓掌》以性為出發點，也想探討的是人跟人之間的關係。希望讓觀眾在輕鬆觀影的過程又能獲得溫暖，可以讓人與人之間開啟更多的對話與交流。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊祐寧同時擔任監製與男主角。（圖／壹壹影業提供）

楊祐寧戲中飾演Ella陳嘉樺老公阿哲，是一位室內設計師，雖然夫妻關係「性」愛觸礁，但兩人深愛彼此，在愛巢中經常看見夫妻間的可愛互動與情趣。關於角色楊祐寧形容「阿哲是一位大直男，又有點中二，想法非常單細胞生物」他也透露自己與阿哲有些相像，笑言「我們都是調皮的人，很喜歡玩、愛鬧人，常常演一演會有一些新的靈感，可以放在阿哲身上。」

▲楊祐寧跟Ella飾演夫妻。（圖／壹壹影業提供）

與Ella陳嘉樺對戲時，楊祐寧常不按牌理出牌，做一些調皮的行為或是怪表情，總讓Ella翻白眼、很頭痛。Ella回憶起首次與楊祐寧合作，笑說「楊祐寧雖然當爸爸了，但還是很屁！戲裡戲外的個性都非常直爽、討喜，是一個非常靈活的演員，雖然有時候苦到我們自己，像是即興台詞或是可怕的動作，但卻為戲增添了更多色彩。」很期待雙方首次在影集合作中擦出的火花。

▲楊祐寧跟Ella飾演夫妻。（圖／壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》由女性視角出發，以「性」作為探討兩性關係和自我認同，由楊祐寧、楊謹華、Ella陳嘉樺、王柏傑主演，謝瓊煖、季芹、巫建和、草爺等演技派演員參與演出。