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等了6年團員重聚　永才淚灑記者會：不能使用B.A.P團名⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體B.A.P睽違6年，再度重聚4位成員容國（BANG）、鄭大賢（JUNG）、劉永才（YOO）與文鐘業（MOON）回歸，他們8日在韓舉辦專輯發布記者會，再次與昔日隊友站在一起，永才一時情緒湧上、忍不住淚灑現場，氣氛令人動容。

▲▼等了6年團員重聚　永才淚灑記者會：不能使用B.A.P團名⋯。（圖／翻攝自文鐘業IG、MA ENTERTAINMENT YouTube）

▲▼容國、鄭大賢、劉永才與文鐘業回歸樂壇。（圖／翻攝自MA ENTERTAINMENT YouTube）

▲▼等了6年團員重聚　永才淚灑記者會：不能使用B.A.P團名⋯。（圖／翻攝自文鐘業IG、MA ENTERTAINMENT YouTube）

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容國、鄭大賢、劉永才與文鐘業4位成員8日參與首張迷你專輯《CURTAIN CALL》發布會，他們皆是B.A.P成員，但礙於團體商標問題，相隔6年回歸樂壇，卻無法使用團名，永才說出心裡話：「雖然用我們原來的團名活動會很好，但現實因素考量還是有困難的部分。」4人本來想取新團名，他接著說：「可是我們已經用原來的團名活動很久了，要決定新的團名⋯。」最終流下眼淚。

雖然回歸不能用團名，大賢緩頰，「很多粉絲以B.A.P牢記著我們，如果團名不能用，我們就想說如果用我們的名字與大眾、粉絲見面，是不是會更好。」解釋了4人這次回歸以本人名字活動的主要原因。

▲▼等了6年團員重聚　永才淚灑記者會：不能使用B.A.P團名⋯。（圖／翻攝自文鐘業IG、MA ENTERTAINMENT YouTube）

▲容國、鄭大賢、劉永才與文鐘業回歸，但不能使用B.A.P的團名。（圖／翻攝自IG）

相隔6年回歸樂壇，他們也提到一先不適應之處，比方說視訊簽售、歌手之間的副歌挑戰邀請，大賢表示，真的試著找了很多人挑戰，但確實有難度，所幸老么文鐘業直到最近都有在活動，所以對於這塊很熟悉。被問到如果後輩想跟他們一起拍歌曲挑戰呢？他們回答：「我們都抱著很謙虛的心態，所以真的想要（一起拍）的話，會努力盡力。」

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容國, 鄭大賢, 劉永才, 文鐘業

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