麵包比奪牌重要！　日羽球名將「選手村吃到法國麵包」排隊照爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

巴黎奧運賽事持續進行中，選手村時常傳出爭議，來自其他國家選手忍不住抱怨選手村食物難吃、排隊等很久。而日本女子羽球選手東野有紗近日發文，分享選手村排隊終於等到吃法國麵包的照片，臉上止不住喜悅，貼文意外在X網路爆紅，觀看數飆破639萬，本人因此驚呆了。

▲日羽球名將東野有紗發文，選手村排隊又吃到法國麵包啦！（圖／翻攝自X）

照片中，東野有紗一手舉著完整的法國麵包，另一手則是持著托盤。原來她早前提過，選手村的現烤法國麵包非常受歡迎，光是排隊就要等一個小時，因此只有吃過一次。而她近日開心分享，終於吃到第二次的法國麵包了，而且還貪心地拿了一整條，「等待時間10分鐘！笑！排在第3個終於成功啦！」Hashtag還透露托盤裝的是奶油跟蜂蜜，準備開吃的表情相當可愛。

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▲東野有紗分享選手村排隊美食「法國麵包」，第二次排隊等10分鐘終於拿到了。（圖／翻攝自X）

東野有紗與渡邊勇大在奧運男女混雙奪下銅牌，為國家爭光。她感謝國民熱情的應援，發文曬出銅牌照感謝大家支持。只是對比法國麵包文突破600萬觀看，奪銅牌文觀看數則是137萬，她8日再度曬出「法國麵包照」，配文「欸……為什麼呢？比起奧運銅牌的貼文，法國麵包的貼文迴響還比較多啊……笑。我得到了法國麵包能讓大家這麼開心，我也很開心，因為貪心拿了蜂蜜所以蜜蜂都飛過來了（笑）」。

▲東野有紗羽球混雙奪銅牌，發文破百萬觀看，但法國麵包貼文觀看數破600萬。（圖／翻攝自X）

▲東野有紗再曬法國麵包「貪心拿了蜂蜜，所以蜜蜂飛來了（笑）」。（圖／翻攝自X）