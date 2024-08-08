獨家專訪／蕭閎仁轉戰房仲認「有經濟壓力」　巡演燒錢仍要唱...原因曝

記者蔡琛儀／專訪

歌手蕭閎仁出道16年，近日在臉書分享自己決定入職不動產業，並且也通過考試蕭閎仁接受《ETtoday星光雲》專訪坦言，確實因經濟壓力的關係，才決定開闢事業第二春，為未來做準備，「我們現在都是自己辦演唱會，收入比較浮動，我必須要再去探索另外想做的工作。」目前才就職一週的他也期許自己能好好在業界打拼。

▲蕭閎仁近日宣佈轉職當房仲。（圖／翻攝蕭閎仁臉書）

而蕭閎仁一直以來對於房屋、空間設計很有興趣，因此很快就確立了想從事房仲的志願，經過40小時的課程和考試，蕭閎仁終於順利拿到合格證明。他原本就在淡水置產，因此選擇在淡水上班，而他是房仲高專，不用天天進公司打卡，上下班時間較為彈性，對於需要時間練團的他再適合不過，至於老婆是否支持？他笑說：「她感覺上應該是支持的。」

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雖然有了新工作，但蕭閎仁並未打算放棄歌唱事業，他7月20日才剛在高雄辦完演唱會，緊接著又將在8月11、24日於台中Legacy、台北三創Clapper studio開唱，坦言這次巡演粗估光成本就花了6、70萬，但能夠親力親為參與演唱會的一切，讓他覺得很有趣，「還是有支持我的歌迷朋友，我總不能什麼事都不做，應該自己創造演出機會，讓大家一起聽歌、看演出。」

▲蕭閎仁仍想繼續在音樂事業上耕耘。（圖／翻攝蕭閎仁臉書）

這次演唱會，他將獻唱已許久沒公開表演、2010年的歌曲〈小小流浪狗〉，他透露某天驚喜發現這首歌突然被轉發4萬7千次，因此找了外國樂手回來，一起重新演繹這首歌；此外他今年將推出台語爵士新專輯，這次演唱會也會首唱一首專輯新歌。台中場購票洽iNDEIVOX、台北場購票洽KKTIX。