《艾蜜莉在巴黎》催生螢幕情侶檔　莉莉柯林斯一眼看穿假戲真做

▲艾希利朴（左）與保羅福爾曼（右）在戲裡是一對，戲外也處於熱戀狀態。（Netflix提供）



圖文／鏡週刊

在Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）表現搶戲的韓裔女星艾希利朴（Ashley Park），與在第3季劇中跟她配對的男星保羅福爾曼（Paul Forman），戲外也處於交往中的模式。但最初一開始，她並不想跟對方交往，結果一眼就被女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）看穿。

在接受最新一期《柯夢波丹》的採訪中，艾希利朴回憶當初拍戲時認識保羅福爾曼的第一印象，「他開口跟我說的第一句話，『我從來沒有跟演員約會過。』我心想，『太棒了。我再也不會跟演員約會了。』畢竟一開始，我們只是朋友。」

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但是保羅畢竟非常好看，艾希利朴說：「所以我的打算是，『天啊，絕對不會，我已經長大了。我永遠不會愛上一個看起來那麼完美的人。』我們頂多只是好朋友，會一起結伴出門去玩，非常柏拉圖式的關係。」

就在這節骨眼上，該劇的女主角莉莉柯林斯發現了一些不尋常的化學變化，「她跟我說，『艾希利，這是怎麼回事？』我說：『沒什麼。我跟妳說過，我沒跟演員約會過。』」她說當時還跟莉莉柯林斯解釋過，「妳這樣等於不相信我是個大人，讓我好難過。因為他就是我說過，絕對不會去碰的那種人。我跟妳解釋過了，我也真的希望妳能成為我的好友，請相信我。」

▲《艾蜜莉在巴黎》的艾希利朴（右）與莉莉柯林斯（左），戲裡戲外都是無話不談的好友。（Netflix提供）

但是莉莉柯林斯卻反問，「既然這樣，為什麼你們要在排練時接吻呢？」艾希利解釋說，那是因為一整個星期都在拍這場戲，沒想到莉莉卻看的比誰都清楚，「嗯，你們看起來真的很興奮啊。」結果話才說完，當晚艾希利跟莉莉一起出門，馬上就發現不對勁了，「因為我以為保羅也會跟我們一起去，結果卻只有我們兩個女生。我當時心想，『天啊，我對我最好的朋友撒謊，我真的很喜歡他，怎麼辦？』」

兩人關係的轉捩點，是被國際醫療團隊受邀前往波蘭，探訪烏克蘭難民營、當一日義工，當時艾希利也邀請了保羅福爾一起前往，「我對自己說，『他是妳戲裡的搭檔。』所以我找他一起去，畢竟我演舞台劇出身的，這是跟搭檔建立聯繫的方法。然後當時我們已經在拍第3季結局的幾場戲，他告訴我，『我真的很喜歡妳。』」

但是這番告白沒有被她當真，艾希利朴說：「我以為自己無所不知，比誰都聰明。當時我心想，『喔，你這個可憐的傢伙，讓我說明一下，這不過是一場參訪，這才是你覺得興奮的理由。』」

但是在參訪難民營的志工活動中，保羅福爾曼表現非常真誠，打動了艾希利的心，「看著他陪同這些無家可歸的孩子們，對他們來說，他儼然如他們的父親一樣，因為這些孩子的父親都在前線。最後，我不得不丟掉我的自尊，『莉莉，還有大家聽著，我們在談戀愛。』」

而2024年元旦，兩人的馬爾地夫之旅，最後演變成艾希利朴因敗血性休克送醫、住進加護病房、差點丟了小命，「本來那趟旅行應該是我們正式對外公開彼此的關係，所以我們都開玩笑，就算下次度假只是出門倒個垃圾，都會比那次來得好玩。」但今年5月，他們隨著《艾蜜莉在巴黎》前往羅馬拍戲，也算是彌補了他們在馬爾地夫的遺憾，當然觀眾要等到8月15日第4季上架，就能一探究竟了。

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