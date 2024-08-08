記者田暐瑋／綜合報導

台灣拳后林郁婷擊敗土耳其對手卡拉蔓（Esra Yıldız Kahraman），贏得進入金牌戰的資格，卻遭對手比出「X」手勢羞辱。看著從J.K.羅琳到國際拳擊協會（IBA）的各種霸凌，主播宋燕旻看不下去火大發聲，直言這是一種國際級的霸凌，對於從小是《哈利波特》的書迷，氣憤說：「感到十分的羞恥！」

▲J.K.持續針對林郁婷等人的性別爭議。（圖／達志影像／美聯社）



宋燕旻8日在臉書上為林郁婷打氣，坦言自己不太熟悉體育規則，一直都只有大賽時才會關注，也因此覺得沒有過多立場做評論，但近期眼見林郁婷遭國際和打輸對手的集體霸凌，實在忍不住心中怒火：「是國際級的霸凌！晨間做新聞的時候看到土耳其選手打輸了，在拳擊場上比出的X手勢，真的引爆我的憤怒。技不如人只能用這種方式來汙衊人。」

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▲宋燕旻力挺林郁婷。（圖／翻攝自臉書／宋燕旻）



只要是台灣選手，宋燕旻強調不論勝敗都會全力支持，對於國際拳擊聯盟（IBA）在沒有任何證據的情況下，對林郁婷進行抹黑的行為更是厭惡，「這個組織背後有多少問題跟弊端，以及有著俄羅斯色彩的內容，IBA就是在操鬧假議題干擾奧運！」

至於點燃這次奧運性別議題黑手之一的J.K.羅琳，宋燕旻更是怒斥：「我真的很厭惡這種集體霸凌的行為，也以小時候哈利波特書一推出，第一天就會去買徹夜看的自己，感到十分的羞恥，我竟然曾經是霸凌者的書迷！」

▲宋燕旻力挺林郁婷。（圖／翻攝自臉書／宋燕旻）