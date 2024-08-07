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《慶餘年》張昊唯被偷錄「聊男星嫖娼」　道歉認「道聽塗說」：錯得離譜

記者蔡宜芳／綜合報導

在《慶餘年》中飾演太子的大陸演員張昊唯，日前被流出聊天錄音檔，因提到另一名男星戴向宇疑似嫖娼的內容，掀起軒然大波。事後，戴向宇火速澄清並發出律師聲明，要求張昊唯道歉，而張昊唯也於7日發出正式道歉，表示「會用一輩子反省」。

▲▼《慶餘年》張昊唯被偷錄「聊男星嫖娼」道歉。（圖／翻攝自微博／張昊唯、戴向宇的微博）

▲張昊唯在錄音檔中提到戴向宇，使對方捲入嫖娼疑雲。（圖／翻攝自微博／張昊唯、戴向宇的微博）

張昊唯在貼文中坦承自己錯得離譜，無法為自己的行為找任何藉口，並向戴向宇致歉，「作為一個成年人，應該任何時候謹言慎行，不管是公開表達還是私下聊天，都不應該傳播未經證實的任何與別人名譽有關的消息。」

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張昊唯進一步表示，雖然他人將私下聊天偷錄下來的行為固然可恨也可怕，但他認為自己的錯誤是此事件的主要前提，「如果我不信謠傳謠，即便被偷錄，也不會引發這麼嚴重的後果。」他也再次澄清，與戴向宇有關的傳聞，是他道聽途說、未經證實的傳言。

張昊唯表示，這次事件給他帶來的教訓深刻，他會用一輩子去反省，並在未來的人生中永遠警醒自己，「年輕不能成為藉口，私聊不是信謠傳謠的理由，也希望大家以我為戒。」

▲▼《慶餘年》張昊唯被偷錄「聊男星嫖娼」道歉。（圖／翻攝自微博／張昊唯）

▲張昊唯道歉。（圖／翻攝自微博／張昊唯）

隨後，戴向宇轉發張昊唯的道歉聲明，並表示自己對整件事情只有感到無奈，因為他不知道該如何解釋一件自己並未參與過的事情，「我是一個大齡男藝人，沒有流量，試想一下誰會用一個可能有雷，並且沒有什麼流量的人？」他透露，因為此次風波，之前接洽的工作全部喊卡，所以他只能拚命來自證。

戴向宇也表示，即使他出示了無罪證明，大家還是會對他產生懷疑，「我沒去警局諮詢過，不知道有沒有作用，我只知道可能多點東西大家能相信吧。」不過，他也慶幸自己有一個信任他的妻子，以及很好的團隊。

對於張昊唯的聊天內容，戴向宇表示他相信對方並非有意傳播謠言，「他在一個私人場合呈了口舌之快，被有心之人利用，對我造成了不負責任造謠，這個造謠成本真的太低了，輕易的就抹殺了努力了17年我的形象，讓我和我的家庭受到了巨大的傷害，並且我並沒辦法證明自己是無辜的。」戴向宇最後強調，若還有人繼續惡意散播謠言，他也將會採取法律行動。

▲▼《慶餘年》張昊唯被偷錄「聊男星嫖娼」道歉。（圖／翻攝自微博／戴向宇的微博）

▲戴向宇發文。（圖／翻攝自微博／戴向宇的微博）

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