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林俊逸當她嘉賓　等34年放話了「要取代羅時豐」　

記者蔡琛儀／台北報導

資深歌手林淑容昨（6日）在新加坡金沙劇院舉行演唱會，吸引了近2000名觀眾前來欣賞，林淑容在演唱會中獻唱了30多首經典歌曲，包括〈安娜〉、〈我怎麼哭了〉、〈昨夜星辰〉等，並特別邀請了林俊逸作為嘉賓，合唱了代表作〈無言的結局〉。

▲▼林淑容開唱，林俊逸當嘉賓。（圖／媒體棧提供）

▲林淑容開唱，邀林俊逸當嘉賓。（圖／媒體棧提供）

林淑容表示，新加坡是她歌唱事業的起點，因此選擇此地作為世界巡迴演唱會的首站。她以〈安娜〉揭開演唱會序幕，並帶領觀眾回到80年代的風華，回憶起當年在新加坡爆紅的盛況，她表示當時每一天都有三場秀，「有一次連續爆滿，我唱了40場。那時候歌廳還要我繼續唱下去，但是我真的沒有辦法，因為台灣也正要發唱片，我沒有辦法繼續唱，那時候老闆說我創了他們歌廳的紀錄。」

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此次演唱會，林淑容特別邀請了入圍金曲獎台語歌王的林俊逸擔任嘉賓。兩人早在30多年前就認識，她打趣說：「每次跟我來星馬表演的不是李茂山，就是羅時豐，結果大家都以為我沒有別的男人了！能跟俊逸這個年輕的搭檔真是太好了！」

▲▼林淑容開唱，林俊逸當嘉賓。（圖／媒體棧提供）

▲林淑容日前在新加坡開唱。（圖／媒體棧提供）

林俊逸笑稱自己無論如何都要以「小鮮肉」之姿取代羅時豐，因為只要跟林淑容合唱過的男人都會紅，他可是等了34年，林淑容稱讚林俊逸人帥身材好，林俊逸打趣的要她搥一下自己的胸肌，看看有沒有很結實。此外兩人還分別以模仿鳳飛飛和費玉清的方式來互相較勁，讓全場笑翻。

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