資深藝人控訴遭白冰冰封殺　泣訴12年悲苦　原因終於公開

記者葉文正／台北報導

72歲資深藝人恬娃，今天在林森北路條通，宣布她開的「恬娃歌坊」將在17日走入歷史，她今天並慨歎，過去製作《天天哈哈笑》後不久，就被白冰冰封殺至今。但白冰冰表示：「絕對沒有這件事，冰冰姐不會封殺任何人，恬娃都有到冰冰姐臉書留言，冰冰都有按讚。」讓事件形成羅生門。

▲恬娃今天找媒體談店要結束。（圖／記者葉文正攝）

恬娃表示，「當年跟立委羅淑蕾，以及總統馬英九，爭取經費製作《天天哈哈笑》，想說要照顧資深藝人，當時感謝白冰冰製作，照顧了她半年，但後來美珠姐告白冰冰吃錢，也告我，我還花10萬元塊律師費處理這件事，最後我沒事。卻傳出風聲，好幾個人跟我說恬娃妳被列為黑名單」。

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▲恬娃一度哽咽。（圖／記者葉文正攝）

恬娃說最近看了康康主持的《綜藝一級棒》，跟白冰冰的《超級冰冰秀》兩個相比起來，恬娃選邊站，「康康太棒了，照顧我們資深藝人，中視很照顧我們，這8年來我也第一次看白冰冰節目，兩邊比較起來，中視這邊主持群可藹可親，慈眉善目，兩邊製作單位都很棒，都很努力，可見好心好報的時代來臨了，我始終這麼感覺，康康這邊親和力很好，我覺得，以直覺來說他們（收視）會越來越好，我當然會想要上《一級棒》，要看他們是否邀請我。」

▲恬娃說希望在製作節目。（圖／記者葉文正攝）

至於她是否有跟冰冰姐討論過被封殺的原因？恬娃則說：「她對我是ok的啦，她這人就是，了解她太多就是會⋯，就像楊繡惠一樣，其實我也沒得罪過她，從12年前的《天天哈哈笑》之後，就不再給我們上節目了。」

▲《超級冰冰Show》主持人白冰冰。（圖／記者林敬旻攝）

康康則表示：「《一級棒》以歌唱為主，現階段還在打仗階段，每集來賓都是製作單位邀請，很謝謝恬娃姐一直以來對我的照顧與肯定，若未來有合適談話性節目一定找她上節目。」並未把話說死。