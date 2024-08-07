鄭伊健來台開唱...見婁峻碩竟喊「好衰」　超大咖女神也突現身！

記者蔡琛儀／台北報導

香港男神鄭伊健即將在11月23日於高雄巨蛋開唱，也是他第一次在台灣演出，今（7日）舉辦記者會，過去因拍戲認識結緣的婁峻碩也到場送上祝福，婁峻碩回憶第一次見到鄭伊健超緊張又害怕，「我是他的影迷，所以印象覺得他帥帥的、兇兇的、壞壞的，結果超可愛！」

▲婁峻碩帶來大碗公剉冰給鄭伊健送祝福。（圖／記者周宸亘攝）

鄭伊健則誇婁峻碩很帥，「以為現在的年輕人不會跟長輩講話了吧，所以我很擔心，回家才發現原來我的國語他聽不懂。」不過鄭伊健的國語發音不太標準，誇婁峻碩很「帥」，聽起來卻像是很「衰」，讓全場人都笑翻。

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而女神舒淇、天王任賢齊更是齊錄影像祝賀，舒淇不僅為鄭伊健開金嗓甜唱〈歡迎歌〉，還瘋狂提問：「為什麼這麼久才來開演唱會呢？」、「你最喜歡的小吃是什麼？」，最後還反問：「為什麼這次不需要我做你的嘉賓呢？」還點歌想聽〈全城效應〉，相當俏皮。

▲鄭伊健和婁峻碩因拍戲結緣。（圖／記者周宸亘攝）

任賢齊則特別推薦鄭伊健高雄地道的美食及旅遊行程，「可以逛逛六合夜市，還有愛河規劃的非常浪漫溫馨！」他也不忘點歌：「如果他要唱一首最代表陳浩南心情的歌，我覺得應該是茄子蛋的〈浪子回頭〉，蠻適合的，試試看啊！」鄭伊健說有聽身邊的人提過這首歌，主持人Lulu現場教鄭伊健唱一小段〈浪子回頭〉，讓他直呼很難：「我的語言天份不好，國語都講不好，怎麼唱台語？」演唱會門票8日開賣， 詳洽KKTIX、FAMIPORT。