鄭秀文被劉冠廷眼神嚇壞！首次來台拍戲「劇本筆記」超驚人

記者許逸群／台北報導

由曾寶儀監製的療癒系電影《愛情城事》，號召來自各地的多位新銳創作者，並集結近年華語電影最強卡司齊聚飆戲。其中曾執導《孤味》的導演許承傑，將他和太太新婚同居時所遇到的難題發想為故事，並邀請到鄭秀文和劉冠廷搭擋，創作浪漫奇幻篇章。

▲鄭秀文與劉冠廷在《愛情城事》搭檔演出。（圖／華映娛樂提供）

導演許承傑在《愛情城事》中邀請到金像獎影后鄭秀文搭檔金馬獎得主劉冠廷，以及金馬影后陳淑芳與黃宣驚喜演出，打造一個藏身在都市中的浪漫奇幻故事。許承傑表示，故事的發想來自於他和太太剛同居時遇到疫情，當新婚的兩人被迫關在一起，相處過程中的磨合有苦有樂，創作靈感也油然而生。

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▲鄭秀文首次來台灣拍戲。（圖／華映娛樂提供）

首次合作就有深情互動的鄭秀文和劉冠廷，兩人都對彼此讚譽有加。鄭秀文回憶她以前看《陽光普照》，就被劉冠廷兇惡的眼神嚇到不寒而慄，覺得他是個厲害的演員，這次可以首次來台灣拍戲就跟他合作「坦白說很興奮！」更謙虛表示自己是抱著學習的心情而來，一旁的劉冠廷聽了漲紅臉直說不敢當。

劉冠廷則透露，鄭秀文一抵台就定妝定到半夜，隔天一早又參與讀本，只見對方剛拿到手的劇本，短短幾頁卻全寫滿密密麻麻的筆記，讓他對鄭秀文的專業態度敬佩不已。而兩人在對戲過程中默契十足互相拋接反應，自由發揮的成果也讓導演許承傑相當驚豔。