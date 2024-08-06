ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

伊萊媽捐出被霸凌案賠償金　爆加害者家長「打電話殺價1塊」

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie的兒子伊萊在去年遭同學痛毆，而Annie因霸凌者的父母毫無歉意，一狀告上法院，並獲得了勝訴的結果。她先前曾提到會將賠償金捐出，3日也在社群透露，對方父母竟還為了1塊錢鬧著要「減免」。

▲▼伊萊媽捐賠償金　爆霸凌者家長「打電話殺價1塊」。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

▲Annie先前為兒子伊萊被霸凌一事忙得心力交瘁。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

Annie透露，她所捐出的金額是五位數，尾數為1元，而之所以會多出1元，是因為霸凌者的父母在敗訴後，曾打電話到律師事務所鬧著要求減免1元，「當然被律師拒絕並告知『請按照法律判賠的金額走』。」所以捐款時才又加上1元。而霸凌者父母的行為也讓網友傻眼直說「只能說上樑不正，下樑只能歪，不意外」、「那家長感覺也還是繼續白目，真的是沒救了」、「那種父母真的不要臉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼伊萊媽捐賠償金　爆霸凌者家長「打電話殺價1塊」。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

▲伊萊在去年被同學毆打。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

對於兒子伊萊不幸遭遇校園霸凌事件，Annie表示，自己很慶幸正義獲得伸張，「我們也用了賠償金做了我們覺得有意義的事情，祝福大家的寶貝們都能快樂上學、平安回家。」

▲▼伊萊媽捐賠償金　爆霸凌者家長「打電話殺價1塊」。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

▲Annie將賠償金捐出。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

【Annie全文】

之前就有說過
霸凌官司勝訴的金額會捐助公益團體

這次捐助金額是五位數+尾數1元
來龍去脈是因為
「霸凌者的父母敗訴後，還打電話去律師所鬧著要減免$1」
當然被律師拒絕並告知「請按照法律判賠的金額走」
判賠的金額加上那一塊
全數捐給我們之前代言的 目目非營利 MUVE NPO
希望能幫助更多重症病童
能順利透過眼動科技跟外界溝通

題外話：
之前跟兄妹倆一起上課過的
碩碩小天地碩碩有著迷人的可愛笑容
自從認識他跟他媽媽之後
媽媽我跟兄妹倆都會不時關注他們
看到碩碩越來越進步、狀況越來越好
真心覺得目目幫助到好多有需要的孩子跟家庭
行有餘力的大家也歡迎共襄盛舉

雖然哥之前遭遇到校園霸凌的不幸事件
但慶幸最終正義獲得伸張
我們也用了賠償金做了我們覺得有意義的事情

祝福大家的寶貝們都能快樂上學、平安回家
#校園零霸凌

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

黃靖倫沈迷麻將出門打牌！　老婆怒嗆「怎麼不去死一死」傳離婚訊息

黃靖倫沈迷麻將出門打牌！　老婆怒嗆「怎麼不去死一死」傳離婚訊息

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

王齊麟被敲碗「回台先放閃陳詩媛」　爽答3字網嗨翻…女友揭他1秘密

王齊麟被敲碗「回台先放閃陳詩媛」　爽答3字網嗨翻…女友揭他1秘密

鄭中基突退出演藝圈！原因曝光「認罹憂鬱症+酗酒成癮」將赴美治療

鄭中基突退出演藝圈！原因曝光「認罹憂鬱症+酗酒成癮」將赴美治療

惠利聽到記者的提問⋯　記者會上當場爆哭：對不起，我怎麼了

惠利聽到記者的提問⋯　記者會上當場爆哭：對不起，我怎麼了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

認了「演藝圈超黑暗」！　宛宛兒揭男藝人惡行：這個人很不OK

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」！　公開告白女友超甜

黃靖倫沈迷麻將出門打牌！　老婆怒嗆「怎麼不去死一死」傳離婚訊息

151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

王齊麟被敲碗「回台先放閃陳詩媛」　爽答3字網嗨翻…女友揭他1秘密

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

伊萊, Q力伊萊, Annie, 霸凌, 校園暴力

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《無路可走：輪盤賭》在Disney+！許光漢追殺強姦犯　前2集討論度炸裂
  2. 節目只穿1次！藍心湄改造衣「袖子變襪套」　登小巨蛋轉背後超辣
  3. 伊萊媽捐出被霸凌案賠償金　爆加害者家長「打電話殺價1塊」
  4. 紀卜心遭疑買粉「一鍵清除幽靈帳號」！　曝1擔憂道歉了：不好意思
  5. 鄭秀文、許志安挺過出軌風波5年了！　同遊東京「十指緊扣絕不放」
  6. 手握3節目！吳宗憲驚爆請辭《小明星大跟班》　有意找歐漢聲接棒
  7. 港版瑤瑤街上大哭「夫妻爭吵2小時」！　結婚悶6年：忽略自己的情感
  8. 施孝榮突哽咽宣布1重大決定！　認了心臟出問題：喘不過氣
  9. 吳宗憲再拋退出演藝圈震撼彈！　不忍開嗆「看到一堆假面具」點名黃子佼
  10. 鄭中基認又酗酒將接受治療　前妻阿Sa遭拖下水

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366