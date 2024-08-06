伊萊媽捐出被霸凌案賠償金　爆加害者家長「打電話殺價1塊」

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie的兒子伊萊在去年遭同學痛毆，而Annie因霸凌者的父母毫無歉意，一狀告上法院，並獲得了勝訴的結果。她先前曾提到會將賠償金捐出，3日也在社群透露，對方父母竟還為了1塊錢鬧著要「減免」。

▲Annie先前為兒子伊萊被霸凌一事忙得心力交瘁。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

Annie透露，她所捐出的金額是五位數，尾數為1元，而之所以會多出1元，是因為霸凌者的父母在敗訴後，曾打電話到律師事務所鬧著要求減免1元，「當然被律師拒絕並告知『請按照法律判賠的金額走』。」所以捐款時才又加上1元。而霸凌者父母的行為也讓網友傻眼直說「只能說上樑不正，下樑只能歪，不意外」、「那家長感覺也還是繼續白目，真的是沒救了」、「那種父母真的不要臉」。

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▲伊萊在去年被同學毆打。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

對於兒子伊萊不幸遭遇校園霸凌事件，Annie表示，自己很慶幸正義獲得伸張，「我們也用了賠償金做了我們覺得有意義的事情，祝福大家的寶貝們都能快樂上學、平安回家。」

▲Annie將賠償金捐出。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤）

【Annie全文】

之前就有說過

霸凌官司勝訴的金額會捐助公益團體

這次捐助金額是五位數+尾數1元

來龍去脈是因為

「霸凌者的父母敗訴後，還打電話去律師所鬧著要減免$1」

當然被律師拒絕並告知「請按照法律判賠的金額走」

判賠的金額加上那一塊

全數捐給我們之前代言的 目目非營利 MUVE NPO

希望能幫助更多重症病童

能順利透過眼動科技跟外界溝通

題外話：

之前跟兄妹倆一起上課過的

碩碩小天地碩碩有著迷人的可愛笑容

自從認識他跟他媽媽之後

媽媽我跟兄妹倆都會不時關注他們

看到碩碩越來越進步、狀況越來越好

真心覺得目目幫助到好多有需要的孩子跟家庭

行有餘力的大家也歡迎共襄盛舉

雖然哥之前遭遇到校園霸凌的不幸事件

但慶幸最終正義獲得伸張

我們也用了賠償金做了我們覺得有意義的事情

祝福大家的寶貝們都能快樂上學、平安回家

#校園零霸凌