演唱會突中斷！愛黛兒巨幕放「巴黎奧運直播」　全場觀眾陪看決賽

Adele has stopped the concert and the screens started playing women’s 100m final. #Olympics



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記者劉宜庭／綜合報導

全球瘋看巴黎奧運，就連英國歌壇天后愛黛兒（Adele）也難抵其中魅力！她近日在德國慕尼黑舉行演唱會，期間一度暫停喊卡，直接在大螢幕播放奧運賽事，與全場觀眾一起看完比賽才又繼續表演。

▲愛黛兒近日在慕尼黑舉行演唱會。（圖／達志影像）



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愛黛兒2日起在慕尼黑開唱，預計將連續舉辦10場演唱會，雖然因為工作，無法親臨巴黎奧運現場觀賽，但她3日舉行第二場演唱會時，突然中斷演出，直接在大螢幕上播放奧運賽事，和現場觀眾一起觀看了巴黎現場直播的田徑女子100公尺決賽。

愛黛兒將比賽視頻放在特製場地的巨大螢幕上，讓觀眾看到聖露西亞的朱利恩艾佛瑞德（Julien Alfred）奪金，以及美國隊的莎卡莉李察遜（Sha'Carri Richardson）獲得銀牌。突如其來的舉動令眾人驚訝不已，也顯見天后也難敵奧運魅力。