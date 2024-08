演唱會突中斷！愛黛兒巨幕放「巴黎奧運直播」　全場觀眾陪看決賽

Adele has stopped the concert and the screens started playing women’s 100m final. #Olympics pic.twitter.com/w6CZqhqgoF

記者劉宜庭/綜合報導

全球瘋看巴黎奧運,就連英國歌壇天后愛黛兒(Adele)也難抵其中魅力!她近日在德國慕尼黑舉行演唱會,期間一度暫停喊卡,直接在大螢幕播放奧運賽事,與全場觀眾一起看完比賽才又繼續表演。

▲愛黛兒近日在慕尼黑舉行演唱會。(圖/達志影像)



愛黛兒2日起在慕尼黑開唱,預計將連續舉辦10場演唱會,雖然因為工作,無法親臨巴黎奧運現場觀賽,但她3日舉行第二場演唱會時,突然中斷演出,直接在大螢幕上播放奧運賽事,和現場觀眾一起觀看了巴黎現場直播的田徑女子100公尺決賽。

愛黛兒將比賽視頻放在特製場地的巨大螢幕上,讓觀眾看到聖露西亞的朱利恩艾佛瑞德(Julien Alfred)奪金,以及美國隊的莎卡莉李察遜(Sha'Carri Richardson)獲得銀牌。突如其來的舉動令眾人驚訝不已,也顯見天后也難敵奧運魅力。

