「扯鈴王子」紀詠勳要結婚了！3年前分手張文綺　情定正妹經紀人

▲紀詠勳赴陸發展演藝工作收入穩定。（紀詠勳提供）



圖文／鏡週刊

「扯鈴王子」紀詠勳2021年結束與張文綺的戀情後，便將演藝重心轉移到大陸，本刊掌握獨家消息，紀詠勳因工作關係認識經紀人女友，兩人個性相投進而發展出「姐弟戀」，交往第3年決定近期於大陸領證，將經紀人女友娶回家。

紀詠勳結束與台灣經紀公司合約後，便到大陸發展，至今3年月收穩定，甚至與經紀人女友一起在抖音大談感情觀，兩人於公於私都膩在一起，目前雙方已經見過家長，原本預計在去年底向女友求婚，卻因工作忙碌延到現在還沒時間去領證。

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▲赴陸發展3年，紀詠勳再傳「姐弟戀」，預計年內將經紀人女友娶回家。（紀詠勳提供）

他透露，2019年上央視春晚認識了當時是化妝師的經紀人女友，2022年結束與前東家的經紀約後，便決定到大陸發展，兩人於工作上再度聯繫上，因個性相合才決定交往。

紀詠勳結束與張文綺的「姐弟戀」後，赴陸發展與經紀人女友再談「姐弟戀」。他也透露，兩人是在山東衛視工作再度重逢，因為個性很像，兩個月後便決定交往，女友甚至辭掉化妝師工作，兩人一起做全職抖音，大談感情觀，沒想到獲得抖粉好評，交往至今邁入第3年，紀詠勳認為時機成熟，決定在女友30歲前，把女友娶回家。



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