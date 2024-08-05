少女時代出道17年了！徐玄手P缺席成員曬「超仙團照」　網感動淚崩

記者高語璠／綜合報導

南韓女子團體「少女時代」在2007年出道，雖然部分成員於2017年宣布不續約消息，不過彼此之間仍經常私下相聚，感情依舊維持得相當良好。今（5日）是她們出道17周年的日子，成員們也陸續PO出團照來慶祝，合照曝光後，瞬間勾起網友們的回憶。

▲少女時代出道17年。（圖／翻攝自Instagram／yoona__lim）

透過潤娥分享出來的照片可見到，成員們穿著白色系服裝出席聚會，每個人也都拿出手機來記錄這美好的時刻。畫面中，她們露出燦爛笑容看向鏡頭，隨意地擺出姿勢，有的將手放在腿上，有的人則是將手往上比，整組照片充滿了活力，同時又散發出溫馨氛圍。

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▲少女時代成員們一一曬出合照。（圖／翻攝自Instagram／tiffanyyoungofficial、yoona__lim）

此外，成員Sunny有事不便出席，貼心的徐玄在大合照中把對方P在最左邊，象徵所有成員都到齊了。不只潤娥發文，孝淵、秀英、Tiffany也都一一將合照發在社群，讓粉絲超級感動，紛紛湧入貼文留言祝賀。

▲徐玄將有事無法參加的Sunny P在照片左方。少女時代出道17年。（圖／翻攝自Instagram／seojuhyun_s）