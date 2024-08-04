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〈晚安大小姐〉本尊現身西門廣場！合體阿滴、Eko跳神曲　粉絲全嗨翻

記者孟育民／台北報導

知名的 Youtube 頻道《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》，特別邀請到韓國人氣雙人組 ASMRZ 成員TANAKA（田中雪男）首度來台，今（4日）晚間TANAKA、阿滴、Eko合體在西門町廣場快閃，大跳神曲〈晚安大小姐〉，吸引大批粉絲圍觀，TANAKA受訪時表示：「我今天非常開心來到台灣跟這兩位一起跳舞，剛剛在練習的時候表現雖然沒有很好，但剛剛演出非常好，謝謝大家給我這次機會。」更透露還想要在101大樓前跳〈晚安大小姐〉。

▲▼晚安大小姐韓國原唱 ASMRZ的成員田中雪男來台與AmazingTalker Show主持人及阿滴進行快閃表演 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼晚安大小姐原唱ASMRZ的成員TANAKA，在西門廣場合體EKO、阿滴跳〈晚安大小姐〉 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼晚安大小姐韓國原唱 ASMRZ的成員田中雪男來台進行快閃表演 。（圖／記者李毓康攝）

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TANAKA這次隻身來台，成員NEEDMORECASH雖沒有一同前來，但粉絲依舊熱情，見到他忍不住尖叫，在西門町快閃跳舞，問到覺得阿滴的表現如何？他公正地說：「我剛剛只看了前面沒有看到後面，所以我也不太確定他今天的表現怎麼樣。」Eko這次和TANAKA合作，坦言練習了3個小時，而外面天氣炎熱，還要穿著西裝跳舞，但他卻心甘情願說：「沒有關係，這次主角是他，站在日本第一執事的旁邊很開心。」被TANAKA點評舞技第二名，他則得意回應：「理所當然。」

▲▼晚安大小姐韓國原唱 ASMRZ的成員田中雪男來台與AmazingTalker Show主持人及阿滴進行快閃表演 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼TANAKA點評EKO、阿滴。（圖／記者李毓康攝）

▲▼晚安大小姐韓國原唱 ASMRZ的成員田中雪男來台與阿滴進行快閃表演 。（圖／記者李毓康攝）

而TANAKA昨晚已驚喜現身大巨蛋，表示原本很緊張，但現場的觀眾太熱情，給予他許多力量。另外，昨天同場演出的還有韓星泫雅，他說有遇到對方，「原本想跟她一起跳一個Challenge。」

▲▼韓星泫雅台北大巨蛋表演（中信兄弟球團K歌主題日）。（圖／記者李毓康攝）

▲泫雅昨天和TANAKA都在大巨蛋演出。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字

ASMRZ, 晚安大小姐, 阿滴, Eko, TANAKA, 泫雅

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