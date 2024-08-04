韓「桌球美少女」申裕斌爆紅！陸粉全被迷倒　倒戈曝自家選手弱點

記者顧齊祐／綜合報導

南韓「天才桌球少女」申裕斌出戰巴黎奧運，表現相當亮眼，順利在桌球混雙項目贏下獎牌，也因精湛的球技與甜美的外貌，收獲大批粉絲。就有不少大陸粉絲跑到她的社群平台貼文留言支持，甚至分享大陸選手陳夢、孫穎莎的「弱點攻略」，引發熱議。

▲南韓桌球選手申裕斌。（圖／翻攝自Instagram／shin_yubin_）

今年20歲的申裕斌，已經是第二次出戰奧運，在本次的桌球單打中順利進入銅牌賽，但不敵日本選手早田希娜，止步4強。不過在混雙項目中，與夥伴林鐘勳默契配合，也順利擊敗了香港拿下銅牌。

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申裕斌也在本次奧運中，憑藉天才般的球技與甜美可愛的外型，成功收獲了不少粉絲。而在她的個人Instagram最新貼文中，還能看到多了很多大陸網友們的留言「昨天看比賽被妳圈粉了」、「大陸網友都很喜歡妳呢」、「比賽的時候覺得特別可愛」。

▲20歲的申裕斌已是第二次出戰奧運。（圖／翻攝自Instagram／shin_yubin_）

甚至還有大陸粉絲留言表示「下場如果和陳夢打，記得防她可能遮擋發球還有她帶的翡翠有反光作用」、「陳夢現在都遮擋發球還有孫穎莎也愛遮擋發球，都防著點」，引發其他網友們熱議。