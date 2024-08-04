劉若英高空搭紙飛機！　哭紅眼眶曝光超「催淚親筆信」

▲ 劉若英升級造型到無錫開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

劉若英《2024劉若英飛行日巡迴演唱會》3日在無錫體育中心體育館再次啟航，為了赴約這場思念多時的約定，從舞台設計、音樂到聲光特效加碼升級，祭出「四大全新亮點」，劉若英身穿「我是一片雲2.0」純白禮服亮麗開場，站上360度的環繞升降舞台。

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▲▼ 劉若英演唱多首經典情歌。（圖／相信音樂提供）



她欣喜地表示：「終於飛到無錫，這趟旅行足足等了4年4個月20天，謝謝你們經過1603天後，我們依然在這裡相聚。我記得第一次到無錫做演唱會是2005年12月17日，那年我還帶著我的祖母回到這裡，因為她是無錫人。其實做四面台在我後面的靠山也是很重要，今天你們都願意做我的靠山對不對？」粉絲們給予尖叫熱烈回應。

當演唱會同名主題曲〈飛行日〉響起，劉若英不畏高坐上精心打造的翱翔雲海「音符紙飛機」，環繞整個舞台一圈，與粉絲近距離眼神交流，接著再以一襲「優雅晨曦」極光裝亮相，用溫暖歌聲唱出「分手5部曲」面對愛情的勇敢和瀟灑，她照慣例問粉絲：「現在幾點？」萬人異口同聲「七點！」也讓奶茶聽聞哭笑不得說：「以前你們都說是八點，好！那我們從頭來一次，大家難得相遇，其實你要我現在回家，我也是有點捨不得，希望我們能繼續合唱。」

有別以往會分享粉絲的留言，這次她決定寫封信給自己，她眼眶泛淚的說：「劉若英你好嗎？你現在應該站在無錫的舞台，我想告訴你『我很好，只是好忙、好忙』，我坐回監視器前導了一部戲，也在10年後再做演員，當2024飛行日要重新開始時，我還問自己是否記得那些歌？但彩排開始後，腦海裡出現的是每個陪我歌唱的你們，我記得...我記得你們。其實我非常緊張，身邊的人都告訴我『今天就是來見老朋友』，謝謝你們來看我的演唱會。」感性與粉絲分享重啟飛行的心情。



儘管不捨和粉絲說再見，仍到了要道別的時候，她送上最溫暖的祝褔，「今天真的要謝謝大家，沒有不散的宴席，希望今天接近三個小時的演出，大家能感受到溫暖，也許明天我們都要回歸現實、做一個理智的大人，但就像我總覺得不管到幾歲，只要穿上澎澎裙就永遠長不大，祝福大家有一個美好的『後來』。」整場演唱會在〈後來〉的萬人大合唱中，完美劃下句點。