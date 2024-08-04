IVE主打歌MV無預警下架「作曲人親自檢舉」！　經紀公司無回應

記者顧齊祐／綜合報導

南韓人氣女團IVE今年5月帶著迷你專輯《IVE SWITCH》回歸歌壇，以雙主打歌〈HEYA〉、〈Accendio〉洗腦粉絲。不料近日〈Accendio〉的MV竟無預警消失，讓粉絲相當錯愕。

▲南韓人氣女團IVE。（圖／翻攝自Instagram／ivestarship）

女團IVE今年5月以雙主打歌回歸舞台，歌曲〈Accendio〉MV上架短短1天就突破了千萬觀看，創下驚人成績。但近日有網友發現，當點開〈Accendio〉MV時，畫面會顯示無法播放影片「由於『Jack Brady and Jordan Roman』提出著作權聲明，因此這部影片已無法播放」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據瞭解，Jack Brady與Jordan Roman皆是〈Accendio〉的作曲人，似乎是作曲家親自檢舉，但具體下架原因仍不得而知，經紀公司「STARSHIP娛樂」也尚未做出任何回應。

▲IVE〈Accendio〉MV無預警消失。（圖／翻攝自YouTube／IVE）

對於IVE的MV突然消失，粉絲也都相當傻眼，在網上掀起一段熱議「不知道是不是錢的問題」、「希望星船趕快處理好」、「怎麼會這樣我超喜歡這首」、「這首MV超好看欸」、「聽的時候都會想到那個MV畫面跟舞蹈」。