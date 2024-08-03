嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘　潔哥轟：跟自己小孩多不熟

記者劉宜庭／綜合報導

嘉義市某私立幼兒園發生父親「抱錯小孩」事件，引起了社會的關注與討論。對此，網紅潔哥（李秉潔）也發表個人看法，質疑該名爸爸怎麼會連自己的小孩都認不出來：「我如果是媽媽我會原地離婚欸！」

「我就問跟自己小孩多不熟，抱錯別人小孩然後還帶去買雞蛋糕？？？」潔哥本身也有結婚生子，她得知相關新聞資訊後，直言若事情是發生在自己身上，恐怕會選擇離婚，原因是「代表這個爸爸平常應該都沒有什麼在照顧小孩，都是丟給媽媽照顧。」

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▲潔哥發表個人看法。（圖／翻攝自Facebook／潔哥）



文末，潔哥再度不可置信的表示：「連自己小孩都認不出來到底是那招，如果不是不上心就是生病了吧。」並在留言區強調「如果岳妹抱錯小孩，我真的會原地離婚」，至於有網友留言「全台的爸爸都莫名其妙被加分了」，她也贊同表示：「真的！！！現在看老公覺得他可愛多了。」

▲潔哥常在社群網站針對時事發表個人看法。（圖／翻攝自Facebook、IG／潔哥）



「抱錯小孩」事件發生在嘉義某幼兒園，兩名女童A和B都在該幼兒園就讀。事發當天，由於老師的疏忽，將兩人的名牌別錯，導致A的父親在接孩子時，誤將B女童帶走。A的父親在發現孩子的鞋子與出門時不同後，還回到幼兒園告訴老師「小孩鞋子穿錯了」，並在上車後與B女童進行對話，甚至還帶著她下車買雞蛋糕。

當B女童的祖父母到幼兒園接孩子時，卻被告知孩子情緒不穩，需要稍後才能接走。然而，他們卻驚見孫女被一名陌生男子抱回幼兒園。B女童的阿嬤見狀，立刻將孫女抱回懷中，並質問A的父親，「你連自己小孩都會抱錯喔」。對此，A的父親回嗆「妳是在工X小」，雙方隨即發生爭執。

B女童的母親得知此事後，決定報警處理，並質疑A的父親為何認不出自己的孩子，直呼此事太扯了。對此，教育處表示，該幼兒園已經解聘了抱錯小孩的老師，並將根據調查報告，依法進行相關的行政裁處。