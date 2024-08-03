吳亦凡突瘋傳「二審法院座位」賣票！最貴1張3萬…網抓包：沒常識

記者陳芊秀／綜合報導

加拿大籍男星吳亦凡原本是高人氣偶像，2021年遭網紅都美竹指控性侵未成年者，警檢介入調查後發現涉及強姦、聚眾淫亂罪，於一審判13年有期徒刑。而陸網近日突然瘋傳「二審法院座位」售票，還有網友稱「我真想要」，不過有人怒打假「去年早就判了！」

▲吳亦凡2021年涉性侵被羈押，至今已經3年。（圖／翻攝自Facebook／Kris Wu）

陸網近日瘋傳一張售票截圖，內容指吳亦凡二審開庭，地點在北京第三人民中級法院，第一排連坐3個名額，售價一個座位7000人民幣（約台幣3.1萬元），另外隨機位置一個4000人民幣（約1.8萬）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網路突然瘋傳吳亦凡二審法院座位賣票，一張最貴7000人民幣（約台幣3.1萬元）。（圖／翻攝自微博）

▲售票消息陸網傳開，部分網友留言聲稱想去。（圖／翻攝自微博）



網友引用截圖詢問「有人送我去嗎？這我是真想要」、「求打折票」、「這都有票務開始賣了」。然而網友出聲打假「沒點常識判斷麽？不能去搜下？二審去年都判完了還二審呢」，還有人出聲質疑發文賣票者「吳亦凡二審去年已經結束了，你在賣個啥」。

▲陸網友嗆發文賣票者，二審去年已經有審理結果。（圖／翻攝自微博）

吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂案一審被判13年有期徒刑附加驅逐出境，對此不服提出上訴。全案在2023年11月24日公布二審結果，北京市第三中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

▲北京市第三中级人民法院2023年11月24日公布吳亦凡二審審理結果。（圖／翻攝自微博）